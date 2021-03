Rostock

Großes Update für den OZ-Impfrechner: Wir haben die neuesten Entwicklungen rund um die Impfungen gegen das Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern berücksichtigt, um Ihnen eine möglichst verlässliche Vorhersage für einen Impftermin machen zu können.

Neu ist, dass die Bundesregierung die Bevölkerung nun in vier statt sechs Impfgruppen einteilt. Dabei handelt es sich um höchste Priorität (etwa über 80-Jährige und Personen in Pflegeeinrichtungen), hohe Priorität (zum Beispiel Menschen mit kritischen Vorerkrankungen, Polizisten, Soldaten und Grundschullehrer), und erhöhte Priorität (etwa Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, Mitarbeiter von Verfassungsorganen wie dem Zoll, Gymnasiallehrer). In der vierten Gruppe befinden sich alle anderen Personen.

Auch die Wohnsituation spielt weiter eine Rolle: Personen aus Pflegeheimen sind weiter in Impfgruppe 1, Bewohner von Obdachenlosenheimen, Asylbewerberunterkünften und Frauenhäusern gehören zur Gruppe 2.

Ebenfalls wurde im Impfrechner berücksichtigt, dass der Impfstoff von Astrazeneca seit Freitag wieder in MV zugelassen ist. Da die Ständige Impfkommission ihn seit Anfang März auch für über 65-Jährige empfiehlt und MV das umsetzt, haben wir das auch im Impfrechner berücksichtigt.

Eine weitere Veränderung ist, dass wir nach der neuesten Studienlage nun von einer Impfbereitschaft von 80 Prozent der Bevölkerung ausgehen (bislang 50 Prozent). Das kann dazu führen, dass der Impfrechner einen späteren Termin für Sie ausrechnet als vor dem Update.

Es gilt außerdem weiterhin, dass der OZ-Impfrechner lediglich eine Annäherung auf Basis statistischer Daten an Ihren Impftermin bietet und keine Garantie.

