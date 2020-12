Rostock

Das Sassnitzer Molenfeuer auf der Insel Rügen, ein Blick über die Warnow auf Rostock, die Festonallee am Schloss Bothmer oder eine Mohnblumenwiese bei Tessin im Landkreis Rostock im Juni: Auch im kommenden Jahr zeigt der traditionelle OZ-Heimatkalender „Schöne Ostsee 2021 – eindrucksvolle Landschaft am Meer“, wie vielfältig die Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist.

Monat für Monat bietet er in großformatigen Bildern Impressionen von Küsten, Inseln und Häfen.

Aufwendige Motivwahl

„Die Motivauswahl ist ein Prozess von mindestens drei Monaten. Wir versuchen, alle Landstriche mit drinzuhaben, wollen mindestens zwei Bauwerke mitaufnehmen, auch die Farbkombination ist wichtig“, erklärt Kathrin Schultka, Leiterin von Vertrieb und Marketing bei der OSTSEE-ZEITUNG. „Wenn wir im vergangenen Jahr im April viel Gelb haben – etwa durch ein Motiv von einem Rapsfeld –, können wir im kommenden Jahr nicht schon wieder Raps im April nehmen. Wir vergleichen mit den Kalendern der Vorjahre, um immer etwas Neues zu haben.“

Bei Bauwerken und Sehenswürdigkeiten sei es wichtig, diese auch mal aus anderen Perspektiven in unterschiedlichen Jahreszeiten darzustellen. „Die Auswahl stimmen wir im großen Team ab. Wenn einer mit einem Bild nicht leben kann, gibt es das Bild auch nicht.“

Verbundenheit zur Heimat

Die Mühe lohnt sich – der Kalender kommt seit 1991 gut an: als Weihnachtsgeschenk, als Urlaubsandenken oder für die eigenen vier Wände. „Er zeigt unsere wunderschöne Heimat Mecklenburg-Vorpommern“, erklärt Kathrin Schultka. „Viele Einheimische dokumentieren so auch ihre Verbundenheit zu ihrer Heimat. Viele Urlauber erinnern sich, wie schön es hier ist und kaufen sich den Kalender als Andenken.“

Noch gibt es Kalender

Viele Touristen konnten in diesem Jahr nicht an die Ostsee kommen, auch Einheimische sind mehr zu Hause geblieben. Entsprechend hoch fällt in diesem Jahr auch die Zahl der über Internet verkauften Exemplare aus. Wer noch eines haben möchte, sollte sich beeilen. „In diesem Jahr wird es so sein, dass sie zu Jahresende ausverkauft sind. Sonst haben wir ja immer im Januar noch welche gehabt, da wird man nicht mehr viele Chancen haben“, sagt Kathrin Schultka.

Der Kalender kostet 9,65 Euro und ist in den Service-Centern der OZ sowie online unter www.shop.ostsee-zeitung.de erhältlich. Besitzer der OZ-Abo-Karte zahlen nur 7,21 Euro.

Von Katharina Ahlers