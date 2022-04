OZ-Kolumne aus Rostock: Versteckspiel das ganze Jahr über

Rostock

Es gibt Menschen, die lieben Feiertage einfach wie verrückt und dekorieren – egal ob Ostern oder Weihnachten – Haus und Garten oft schon Wochen, bevor das jeweilige Fest im Kalender steht. Manche lassen den zum Lieblingsfeiertag passenden Schmuck sogar das ganze Jahr über hängen – vielleicht kennen Sie den „Weihnachtsbalkon“ in Evershagen, der bunter ist als jeder Regenbogen?

Warum sollte man also nicht auch an mehreren Sonntagen im Jahr hübsch gefärbte Eier und Schokoladenköstlichkeiten in Garten oder Wohnzimmer verstecken und sich den Spaß des Findens öfter gönnen? Nicht zu häufig natürlich, das Vergnügen soll sich ja nicht abnutzen. Aber vielleicht einmal im Monat könnte man sich mit der Familie oder Freunden zum Versteckspiel verabreden. Vor allem für die Kinder wäre das doch etwas.

Wichtig ist dabei nur, dass dann auch wirklich jemand sucht. Und dass die Verstecke gerade so gut ausgewählt werden, dass sie auch entschlüsselt werden können. Denn wenn ein vergessenes Ei zu lange hinterm Sofa liegt, wird es unangenehm für die Nase.

Von Katrin Zimmer