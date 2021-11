Nachtigall, ich hör dir trapsen: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will einen erneuten Lockdown zwar weiterhin vermeiden. Auch an der geltenden Corona-Ampel will sie festhalten. Allerdings könnte an den darin festgelegten Parametern durchaus noch geschraubt werden, ließ sie am Dienstag durchblicken. Was das genau bedeutet, werden wir wohl demnächst erfahren.

Die Politik hat sich selbst in eine Sackgasse manövriert: In der Annahme, die Bürger würden beim Impfen Schlange stehen, wurde vollmundig ein dritter Lockdown ausgeschlossen. Nun scheuen aber doch viele vor dem Piks zurück. Hinzu kommt: Immer mehr Geimpfte werden trotzdem krank.

Nun stellt sich die Frage, wie lange der Spagat noch gelingt: Einerseits den Menschen möglichst viele Freiheiten zuzusichern und gleichzeitig die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Letztlich werden wir wohl um weitere Einschränkungen nicht herumkommen.

Wirtschaft, Kultur und Sport, aber auch dem einfachen Bürger, muss reiner Wein eingeschenkt werden. Eine eng begrenzte Verschärfung, sollte sie die erwünschte Wirkung erzielen, kann den Menschen sicher vermittelt werden – auch ohne politisch das Gesicht zu verlieren.

Von Axel Büssem