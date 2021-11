Rostock

Viele Eigenheimbesitzer kennen das: Wer in diesen Wochen eine Firma für ein großes Bauprojekt sucht, wird schon mal gerne auf den Sankt-Nimmerleinstag vertröstet. Die Preise kennen kein Halten mehr, unter anderem deshalb, weil Baustoffe weltweit knapp und teuer sind. Im Nordosten legen die Kosten besonders stark zu. Weil Baufirmen fehlen, kritisiert die Landesarchitektenkammer. Nun reguliert der Markt, und der Verbraucher hat das Nachsehen.

Das Problem ist im Prinzip das Gleiche wie in Pflege und Gastronomie. Weil sich diese Arbeit nicht für uns in China erledigen lässt, schlägt der Fachkräftemangel voll durch. Im Baubereich wird das zusätzlich befeuert durch den Run aufs sichere Betongold, weil das Geld auf der Bank nichts mehr abwirft, sondern Strafzinsen kostet. Riesige Nachfrage trifft auf schwindendes Angebot.

Was lässt sich dagegen tun? Erst einmal wenig, die ganze Welt leidet unter diesen Problemen. Manches wird sich bald von selbst beruhigen, wie zum Beispiel die überdrehten Preise für Holz und Co. Nicht von selbst verschwinden wird dagegen der Mangel an Fachkräften, vor allem im Nordosten. Alle Prognosen zeichnen hier ein düsteres Bild, und eine Lösung ist nicht in Sicht. Und das nicht nur auf dem Bau.

