Rostock

Der Vergleich des Vorsitzenden vom Landeselternrat, Kay Czerwinski, klingt ein wenig krass. Aber hat der Mann Unrecht, wenn er sagt, dass wir als Gesellschaft über Gendersternchen und so diskutieren, aber die Schüler über einen Kamm scheren und das Schulsystem allein nach Sekundarstufe zwei beurteilen? Nein, hat er nicht. Derselbe Mann hat auch schon einen Rostocker Senator gefragt, warum das Rathaus so blitzeblank ist, während die Schulen verdreckt sind. Populistisch? Och, vielleicht laut, aber richtig im Kern.

Wenn uns die Bildung unserer Kinder so viel wert ist, wie es bei Sonntagsreden scheint, dann investieren wir in Steine (Schulen), bilden Lehrer anhand zeitgemäßer Entwicklungen fort – Digitalisierung, Diversität, Familienmodelle und (zumindest) in Ballungsgebieten auch Multikulti.

Anzeige

Denn: Es gibt nicht die eine Familie. Es gibt nicht zwei Kindertypen – schlau und na ja, fleißig und na ja. Es gibt alles Mögliche – an Familien und an Kindern. Es gibt so viele wunderbare Kinder, die wir alleine lassen, wenn sie zu Hause vor Rechner und Smartphone hocken. Wenn wir eine wirklich modern pluralistische Gesellschaft sein wollen, dann sollten wir das anhand unserer Kleinsten beweisen. Da genügen nicht ein paar Kabel und Bildschirme zusätzlich.

Von Michael Meyer