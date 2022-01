Wismar

Vier Kreuzfahrtschiffe sind von den MV Werften seit 2016 abgeliefert worden, ein weiteres vom Stralsunder Standort. Das sechste liegt seit noch im Wismarer Baudock. Mit einer Länge von 342 Metern und einer Breite von 46 Metern füllt es die komplette Halle. Es ist ein Riese, der zu 75 Prozent fertig ist. Nun hat der Werftenverbund Insolvenz angemeldet. Was soll jetzt mit dem Schiff passieren?

Dass man ein Schiff in der Insolvenz weiterbauen kann, zeigt die „Pride of America“. Sie wurde in einer schwierigen finanziellen Situation in Bremerhaven zu Ende gebaut. Seit 2005 ist sie auf den Weltmeeren unterwegs. Das sollte die „Global Dream“ aus Wismar irgendwann auch sein.

Sie wieder abzuwracken, wäre eine schlechte Idee. Finanziell und moralisch. Material und Kredite in Milliardenhöhe stecken in der „Global Dream“. Bei einem Verkauf dürfte sie fertiggestellt auch deutlich mehr einbringen. Denn Lieferanten und Werftarbeiter haben gute Arbeit geleistet. Mit einem Weiterbau könnte ihre Arbeit noch über Monate gesichert werden. Würde das Schiff aber zerstört, wäre das ein sehr trauriges Ende für den Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Kerstin Schröder