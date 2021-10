Rostock

Auch die OZ-Kunstbörse des Jahrgangs 2021 wird wieder die Aufmerksamkeit bei Kunstkäufern finden. Traditionsgemäß kommen auch in diesem Jahr Werke von Künstlerinnen und Künstlern in die Versteigerung, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und arbeiten. Damit ist die Veranstaltung regional verwurzelt, sie findet in Kooperation von OSTSEE-ZEITUNG und dem Kunstverein zu Rostock statt, mit freundlicher Unterstützung der Ostseesparkasse Rostock.

Welche Corona-Regeln gelten? Wo gibt es Tickets?

Die OZ-Kunstbörse wird in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung abgehalten. Diesmal ist es ein Freitag, Termin ist der 26. November um 20 Uhr. Ort ist wieder die Hochschule für Musik und Theater Rostock. Es ist eine 2G-Veranstaltung, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten können vorab schon hier für 10 Euro bestellt werden. Interessenten erhalten vor Ort auch eine Bieterkarte.

Hier sind die Kunstwerke zu sehen

Die Kunstwerke, die zur Versteigerung stehen, sind ab dem 2. November im Erdgeschoss der HMT ausgestellt. Interessenten, die Werke ersteigern möchten, haben bereits vor der Auktion die Möglichkeit, Gebote über das Online-Formular der OSTSEE-ZEITUNG abzugeben. Zu diesem Zweck muss die entsprechende Arbeit ausgewählt werden und das Maximalgebot kann dann eingegeben werden. Dazu ist auch eine Registrierung der potenziellen Käufer notwendig.

Die OZ benötigt die Kontakt-Daten der Bietenden, damit diese bei einem erfolgreichen Bieten um das Kunstwerk benachrichtigt werden kann. Sobald sich die Bieter registriert haben, ist das dazugehörige Gebot rechtskräftig.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuschlag wird erst während der Aktion erteilt

Der endgültige Zuschlag wird allerdings erst während der Auktion am 26. November in Rostock erteilt. In der Veranstaltung können auch höhere Gebote erteilt werden. Die Bieter, die dort nicht überboten werden, erhalten das Kunstwerk zu dem Preis, der nötig ist, um das höchste Gebot im Saal zu übertreffen. Der Auktionator wird wieder Jan-Peter Schröder, Chef vom Dienst bei der OZ, sein.

Weitere Informationen und Künstlerporträts zu der Aktion finden Sie hier: ostsee-zeitung.de/kunstboerse.

Von Thorsten Czarkowski