Dorf Mecklenburg

Im Keller eines Plattenbaus zieht Hertha Müller blank. Als 18-Jährige ließ sie sich von Otto Dix porträtieren. Im reifen Alter posierte die Malermuse als Aktmodell für Markusz Schöne (54). Der gebürtige Wismarer hat Hertha bei aller Blöße nicht bloßgestellt, sondern ihr eine Mischung aus Verletzlichkeit und Kraft und einen Hauch von Geheimnis auf den kurvigen Leib gemalt. „Ich verehre die Frauen sehr“, sagt der Künstler.

Die intimen Einblicke bleiben der Welt vorerst verborgen. Aktuell sind Schönes Zeichnungen gewissermaßen wie vom Erdboden verschluckt: Im Tiefgeschoss eines Wohnblocks in Dorf Mecklenburg hat Schöne sich vorübergehend ein Atelier eingerichtet. Von weiß getünchten Wänden schauen ihm hier gleich mehrere nackte Herthas beim Malen zu.

Grafiken, Gemälde und Radierungen

Im Malbunker, wie Markusz Schöne den Keller nennt, schlummern schon viele Grafiken, Gemälde, Radierungen – Werke von Schöne, Zeugnisse seiner Lebensgeschichte. Und die ist filmreif.

Das Werk „Die Taube“. Quelle: Thomas Haentzschel

Der Mecklenburger Jung ist ein Weltenbummler. Kaum ist die Mauer, die DDR und BRD trennt, gefallen und das Kunststudium in Leipzig abgeschlossen, setzt Schöne sich nach Schottland ab, macht dort seinen Master. In den USA lässt er sich zum Diplom-Bootsbauer ausbilden, damit er sich mit seiner damaligen Frau den Traum vom Leben an Bord eines selbstgebauten Bootes erfüllen kann. Die Liebe erleidet Schiffbruch.

Schöne taucht ab in der Erdgeschichte: Als wissenschaftlich-archäologischer Zeichner dokumentiert er Grabungsfunde in der Schweiz und in Ägypten. In Schottland zeichnet er die neolithischen Tempelanlagen, die Forschende auf den Orkney-Inseln freilegen.

Nun aber ist er auf dem platten Land gestrandet. In einem Neubaublock lebt er mit seiner Partnerin, Schmuckdesignerin Susanne Tonn, in einer Dreiraumwohnung. „Eine Notlösung.“ Eigentlich wollte Schöne nach 13 Jahren in der Schweiz jetzt wieder in Schottland arbeiten. „Da kam der Brexit dazwischen. Einstellungsstopp“, bedauert er.

Von Kindesbeinen an Künstler

25 Jahre hat er nicht in Deutschland gelebt, hat Südsee, Australien, Amerika und Asien bereist. In der Ferne wird er zum Heimatmaler – im übertragenen Sinne. Die Grenzen, der übermächtige Staat, das Gefühl, sich nicht frei äußern zu können: Was Schöne in jungen Jahren in der DDR erlebt hat, spiegelt sich bis heute in vielen seiner Bilder wider.

Vergangenheitsbewältigung, die nicht den Massengeschmack trifft und – zum Leidwesen des Künstlers – gerade in seiner Heimat auf Unverständnis trifft. „Bei Ausstellungen in den USA oder Schottland musste ich nichts erklären, da war den Leuten klar, worum es geht. In Mecklenburg stehen die Leute mit fragenden Gesichtern davor. Nach dem Motto „Was willst du überhaupt?“, sagt Schöne.

Das Werk „Heimkehr“. Quelle: Thomas Haentzschel

Was er will, ist sich und seine Ideale mit Kunst ausdrücken, ohne viele Worte darum machen zu müssen. Schon als Knirps küsst ihn die Muse. „Meine älteste Erinnerung ist, dass ich an einem Tisch sitze und zeichne. Auf meinem Erste-Klasse-Zeugnis stand: ‚Markusz will Maler werden‘“, erzählt er und lacht. Schönes Talent wird früh gefördert. Darüber, dass er Kunst studiert, ist sein Vater wenig begeistert. Aber Schöne setzt sich durch. „Ich war schon immer ein Dickkopf.“

Protest vor Wismarer Werft bringt ihn in U-Haft

Mit dem Kopf durch die Wand – das brachte ihm in jungen Jahren viele Probleme ein. Weil er gegen das DDR-Regime aufbegehrte und Sprüche wie „Bürger entscheide dich – Flucht oder Kampf“ vor das Tor zur damaligen Mathias-Thesen-Weft in Wismar pinselt, wird Schöne verfolgt. Insgesamt dreimal hat man ihn inhaftiert. „Zweimal wurde ich exmatrikuliert.“

Das Werk „Ausnahmezustand“. Quelle: Thomas Haentzschel

Das Ende der DDR habe er dennoch nicht gewollt, sondern deren Erneuerung. Reformen kamen nicht, stattdessen die Wende. Von der Wiedervereinigung ist Markusz Schöne enttäuscht und flieht fast schon ins Ausland. Gefühle, die er wie Gepäck mit sich trägt, verarbeitet er in der Kunst. „Mir ist die Heimat entglitten. Der Verlust ist ein großes Thema für mich.“

Zur Person Markusz Schöne ist 1967 in Wismar geboren. Von 1987 bis 1993 hat er Malerei und Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert, unter anderem bei Prof. Ulrich Hachulla und Prof. Rolf Kuhrt. Von 1993 bis 1994 machte er seinen Master of Fine Arts in Druckgrafik am Edinburgh College of Art. Anschließend ging Schöne zwei Jahre auf Weltreise. Von 1997 bis 2003 lebte er in den USA, ließ sich in Maine zum Bootsbauer ausbilden. Von 1998 bis 2018 arbeitet Schöne als Illustrator für Fachzeitschriften und Bücher in Deutschland, den USA und der Schweiz, war jahrelang wissenschaftlich-archäologischer Zeichner. Seit 2019 lebt er in Dorf Mecklenburg.

Unzählige Male hat er es mit Acryl, Ölfarbe, Bleistift oder Kohle auf Leinwand und Papier gebannt. In seinem Malbunker stapeln sich Kunstmappen. „Wenn ich male, dann manisch“, gesteht Schöne und lacht. Sein Œuvre ist vielfältig: Expressive Malerei trifft auf zarte Zeichnung, realistisches Porträt auf hintersinnige Illustration, handtellergroßes Stillleben auf lebensgroße Szenerie. An Nachschub mangelt’s nicht. In seinem Kelleratelier arbeitet Markusz Schöne an neuen Werken. Und die nackten Herthas schauen zu.

Von Antje Bernstein