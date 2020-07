Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die schönste Laube in MV. Dafür sind viele Bewerbungen eingegangen. Aus den schönsten zehn Kleingärten kann seit Montag eine gewählt werden, die den Titel erhalten soll. Bislang haben 236 Teilnehmer bei der Umfrage teilgenommen.

Es gibt einen ersten Zwischenstand. So setzt sich bislang das Gartenhäuschen von Marcel Tack und seiner Frau durch. Zwar nicht ganz die Hälfte, aber knapp 45 Prozent aller Teilnehmer haben für die Laube gestimmt. Den zweiten Platz kann sich Heide-Marie Koch bisher gesichert, die vor 30 Jahren aus ihrem Gewächshaus eine schöne Ruheoase geschaffen hat. Danach folgt mit 12 Prozent die Laube von Renate Christ auf Rügen.

Die Umfrage läuft noch bis zum 29. Juli. Bis dahin kann weiter fleißig für die schönste Laube in MV gestimmt werden. Der Gewinner erhält einen 500 Euro Gutschein für den Ikea in Rostock. Der Gewinner wird im Anschluss sowohl in der Zeitung als auch online gekürt.

