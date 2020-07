Ruheoase im Grünen und eigene Beete – mit einem Garten in einer Kleingartenanlage erfüllen sich viele den Traum vom eigenen Grundstück in der Stadt. Die OZ sucht die schönste Gartenlaube in MV. Beworben haben sich Marcel Tack und seine Frau aus Rostock. In ihre Parzelle in Evershagen investieren sie viel Arbeit.