Am 22. Juni will die OZ mit einem großen Team beim Rostocker Firmenlauf starten. Leser können Startplätze dafür an der Seite von OZ-Mitarbeitern gewinnen. Auf Sie warten Trainingseinheiten mit Profis, der Trainingsplan eines Top-Coachs, Ernährungstipps, Spaß und Teamgeist.