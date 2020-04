OZ-Leser: Das Tragen der Maske ist „Sache der Gewöhnung“

Rostock

Trügerische Sicherheit oder notwendige Maßnahme, um über weitere Lockerungen nachzudenken? Die seit Montag bundesweit geltende Maskenpflicht stößt unzählige Debatten zum Thema an. Die Leser der OSTSEE-ZEITUNG kommentieren und finden die Pflicht zum Tragen der Masken beim Einkaufen und im öffentlichem Nahverkehr wahlweise „ganz schrecklich“ und „problematisch“ oder aber, sie sehen das „ganz locker“.

Mario Lembke meint: „Das Kasperletheater nimmt seinen Lauf. Wenn ich beobachten muss, wie die Leute mit den Masken hantieren, würde ich mich nicht wundern, wenn die Infektionszahlen über das normale Niveau hinaus steigen. Da wird das Teil mit beiden Händen vom Gesicht gerissen, zusammengerollt und in die Hosentasche gestopft. Danach erst mal alles im Kopfbereich wieder geordnet und überall mit den Händen herumhantiert. Beim nächsten Geschäft alles von vorn, im schlimmsten Fall die Außenseite jetzt innen getragen. So wird die eigentlich sensibilisierte Bevölkerung durch schwachsinnige Maßnahmen zu Virenschleudern umerzogen. Großartige Leistung. Auf dieses Phänomen hatten Mediziner hingewiesen, aber gut.“

Anzeige

Der Umgang der Leser mit den Masken reicht von „Spuk“ bis „Spaß“

Von ihrer Erfahrung beim Tragen der Maske berichtet Claudia Dib: „Ich habe es probiert. Nach ein paar Minuten ist mir richtig schlecht geworden. Bin mal gespannt, wie viele Leute da Kreislaufprobleme bekommen werden.“ Kay Wohlgemuth denkt, dass das alles „eine Sache der Gewöhnung“ ist. Weiter schreibt er: „Ich habe noch nicht gehört, dass zum Beispiel in Asien die Leute massenhaft Kreislaufprobleme bekommen. Die laufen ständig mit Maske rum und haben zum Teil ein extremes Klima.“ Susanne Morbach findet die Sache mit der Maske „ganz schrecklich“. Außerdem hoffe sie, dass „der Spuk bald ein Ende“ habe. „Das ist doch Verblödung. Wochenlang ging es ohne und jetzt auf einmal nicht mehr?“

Weitere OZ+ Artikel

Markus Janssen ist Koch und noch unentschieden, wie er die Maßnahme abschließend bewerten wird. „Also vielleicht ja richtig, aber mit dem Ding in der Küche bei 40 Grad Celsius als Brillenträger? Eine Brille ist als Koch schon Strafe genug, dann noch der Mundschutz. Da grille ich doch so gut wie blind. Na ja, mal sehen, wie es geht, wenn es so weit ist.“ Kathrin Wagner nimmt es sportlich: „Ich habe seit über einer Woche jeden Tag sechs Stunden eine Maske an. Die ersten Minuten sind ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran. Ich schütze dich, du schützt mich, wo ist das Problem? Ich sehe es ganz locker, ist ja nicht für ewig. Außerdem wird es recht lustig werden, was die Leute sich alles vor Mund und Nase binden. Da werden wir einiges zu sehen bekommen.“

Von gelebter Solidarität und ungenügender Sauerstoffzufuhr

Edgar Probst postet ein Bild, auf dem zu lesen ist: „Vor 4 Wochen: Masken sind Blödsinn! Vor 2 Wochen: Masken schützen kaum! Heute: Jeder braucht eine Maske! Unsere Experten wissen Bescheid!“ Vicki Müller hält kritisch fest: „Wir müssen seit Montag ein ganz hochansteckendes Virus haben. Die Fallzahlen waren gut rückläufig und bis Montag war ja eine Abstandspflicht dafür ausreichend.“ Steffi Neumannsetzt hinzu: „Und nur weil alle Masken tragen müssen, hält sich keiner mehr an den Mindestabstand, der mehr schützt als ein Schal, ein Tuch oder eine selbst gemachte Maske. Wenn sich die Menschen zusätzlich an den Mindestabstand halten würden, hätte das Ganze noch mehr Sinn.“ Lydia Peisker berichtet aus Sachsen: „Wir haben das hier seit einer Woche beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmittel. Da merkt man gleich: Keiner hält sich an den Abstand.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Michael Windhorn wollte sich solidarisch verhalten und helfen und erntet dafür Kritik: „Ich stand an der Tür zur Tanke, als ein älterer Herr ohne Mundschutz angezählt und Ordnungsgeld angedroht wurde. Ich ging eh raus und habe meine Maske abgesetzt und sofort ihm gegeben. Er hat sich sehr gefreut, einen Euro hat er mir auch noch gegeben. Dann durfte er rein. So geht gelebte Solidarität in Corona-Zeiten.“ Franzi Nähzauber moniert daraufhin: „Das hat mit Solidarität nix mehr zu tun. Eine benutzte Maske weitergeben? Ernsthaft? Woher wissen Sie, ob Sie die Viren nicht in sich tragen? Da haben Sie dem älteren Herrn vielleicht gleich ein schönes Geschenk mitgegeben.“ Jan Kollmann richtet seinen Blick auf diejenigen, die die Masken über mehrere Stunden tragen müssen, etwa Verkäuferinnen. „Besonders für sie ist es eine enorme Belastung, da die notwendige Sauerstoffzufuhr nicht gewährleistet ist.“

Karin Reneé Grünzel will es mit Humor nehmen: „Ach Leute, seht es mal von der lustigen Seite. Ihr könnt jetzt jemanden die Zunge rausstrecken und der sieht es nicht.“

Mehr zum Thema:

Von Juliane Lange