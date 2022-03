Stralsund

Einen zweistelligen Millionenbetrag stellt die Bundesregierung seit 1991 für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und die Instandhaltung der sowjetischen Ehrenmale in Deutschland bereit. Im deutsch-sowjetischen Nachbarschaftsvertrag vom 9. November 1990 hatte sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, sowjetische Denkmäler und Kriegsgräber in Deutschland zu pflegen. Auch unter anderem vor der Marienkirche am Neuen Markt in Stralsund befindet sich ein solches Denkmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Mit Blick auf den russischen Einmarsch in der Ukraine gibt es eine Debatte darüber, wie mit diesen Ehrenmalen umzugehen ist. Dürfen sie stehenbleiben?

Erinnerung an die Befreiung von der Nazidiktatur

Unbedingt, sagt Mathias Probst: „Die Helden von damals würden sich ob dieser Frage wohl im Grab umdrehen. Dankbarkeit für historische Leistungen sollte nicht gegen Putins Wahnsinn abgewogen werden. Bilderstürmerei ist keine Geschichtsbewältigung.“ So sieht es auch Torsten Matern: „Es ist definitiv noch zeitgemäß. Warum sollte man das ändern? Es gehört zu unserer Geschichte. Und man sollte doch jetzt endlich aufhören, alles, was russisch ist, infrage zu stellen.“ Michael von Wnterstein ist der Ansicht: „Im Angesicht der Geschichtswahrung der ehemaligen DDR sollten wir so was nicht infrage stellen. Das wirkt nach außen wie nach innen, als wolle man die Geschichte korrigieren.“

„Jedes gehört zu seiner Zeit.“

Vergangenheit tilgen? Nein, meint Beatrix Haertlein: „Die Sowjetunion hat den schlimmsten Verbrechen ein Ende gesetzt.“ Haertlein sieht die USA als Schuldige, glaubt. „Mit der ständigen Nato-Osterweiterung, durch die Amerikaner angetrieben, kam es erst zu dem Krieg jetzt in der Ukraine. Putin hat sich leider selber zum Bauernopfer der USA gemacht.“ Birgit Blume fragt: „Warum soll denn immer geändert oder beseitigt werden, was zur Geschichte gehört? Die lässt sich nicht ausradieren.“ Blume ist klar für die „ganzen Denk- und Ehrenmale“ und sagt noch: „Jedes gehört zu seiner Zeit.“ Harald Vitense schließt hier an: „Das ist Zeitgeschichte, man sollte nichts Altes, Kulturelles abreißen.“ Detlef Greinke wirft die Frage auf: „Was haben die Helden von damals mit Putin zu tun?“

„Reißen wir jetzt auch die Kreuze von den Kirchen?“

Thomas Gründler dazu: „Reißen wir jetzt auch die Kreuze von den Kirchen? Die Kreuzzüge der Christen waren auch schlimm für die damalige Zeit. Wo soll das enden? Ich hätte nicht gedacht, dass sich das deutsche Volk noch mal so instrumentalisieren lässt. Müssten dann nicht auch andere Nationen all die deutsche Kultur aus ihren Museen und Kulturhäusern verbannen? Wir sind doch nicht ohne Schuld. Wir sind alle Menschen. Fühlt sich auch nur einer von euch dafür verantwortlich, dass auch wir Deutschen uns daran beteiligt haben, Serbien völkerrechtswidrig bombardiert zu haben?“

Astrid Schultz ist überzeugt: „Es ist doch unsere Geschichte. Wenn wir alles vernichten, nur weil es nicht zeitgemäß ist, sind wir wie der IS in Syrien, der auch seine Geschichte zerstört hat. Bei so einem Denken müssen wir Menschen uns nicht wundern, dass wir keinen Weltfrieden hinbekommen.“ Matthias Goßlau schließt an: „Ja gerade heute sieht man wieder, wie zeitgemäß diese Denkmäler sind. Sie erinnern uns an unsere eigene dunkle Geschichte. Dies beeinflusst ja noch heute die Politiker. Sie setzen immer wieder auf Demokratie und Vermittlung. Man hat aus der Geschichte gelernt.“

Von Juliane Lange