Im Herbst bereits sollen all jene, die bereits zweifach immunisiert sind, ihre Drittimpfung erhalten, so hat es Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) zuletzt betont. Eine Ankündigung, die unter Lesern zu einer Debatte geführt hat, dass nicht MV, nicht Deutschland allein die Pandemie bezwingen könne.

Hier setzt der Kommentar von OZ-Leserin Jule Steve an, die fragt: „Und was ist mit Afrika? Zurzeit sind nur 0,5 Prozent der Afrikaner geimpft und in Europa circa 50 Prozent. So endet sie nie, die Pandemie. Denn Corona hat ja auch den Weg von China zu uns gefunden. Und Afrika ist noch näher dran“, gibt Steve zu bedenken. Verena Stascheit ergänzt: „Stimmt, ich erinnere mich noch an eine vollmundige Rede, als die Impfung in der Entwicklung war. Dass der Zugang zu den Impfstoffen auch unbedingt den ärmeren Ländern ermöglicht werden muss, um eine Eindämmung der Pandemie zu sichern.“

Dominique Brettschneider sagt: „Wer glaubt, Deutschland würde rein aus humanitären Gründen etwas verschenken, der hat jeglichen Bezug zur Realität verloren. Es gibt in anderen Ländern Dutzende andere Krankheiten, von denen ich denke, dass die tausend Mal tödlicher sind. Und tatsächlich haben wir in Deutschland dagegen Impfungen, Medikamente oder können uns sensibilisieren lassen. Aber ändern tut sich für diese Menschen auch nichts, und das ist das Traurige.“ Sebastian Holst erwähnt noch: „Grundsätzlich muss in Deutschland so viel Impfstoff zu Verfügung gestellt werden, dass jedem ein Impfabgebot gemacht werden kann – auch, wenn es traurig klingt. Das Problem ist eben auch, wenn kein Impfstoff zu Verfügung steht, die Impfgegner dann sehr einfach sagen können: ,Ich würde ja gerne, aber es gibt für mich keinen Impfstoff’, was traurig klingt, aber solche Leute finden leider immer eine Ausrede.“ Marcus Nowak fügt an, er glaube, so notiert er es, dass die, die nicht geimpft werden wollen, es so oder so auch nicht tun werden, egal welche Aktionen geplant sind.“

„Es sind deutlich mehr Menschen an der Erkrankung gestorben, als Menschen an oder von der Impfung“

Mareen Tews zeigt sich von der Nachricht über eine Auffrischung nicht überrascht: „Stand nicht von vorne rein fest, dass alle sechs Monate aufgefrischt werden muss?“ Nicole Heinz notiert, sie sei bereits zweimal geimpft und werde sich kein drittes Mal impfen lassen. „Das Ganze zieht sich doch wie ein Schlüpfergummi. Einige haben nicht mal die erste Impfung und ich beziehungsweise andere haben Impfung Nummer x im Arm.“ Clemens Kuhlke übt Kritik daran, dass verschiedene Aktionen, die Menschen zu den Impfungen bringen sollen. „Ein kleiner Piks für eine Bockwurst. Diese Impf-PR ist einfach ein Hohn für alle Mitmenschen, die bisher an verschiedenen Corona-Impfstoffen verstorben sind oder die Impfschäden zu erleiden haben.“ Britta Waack entgegnet daraufhin: „Wer sich nicht impfen lässt, kann es ja mit der Erkrankung versuchen. Es sind deutlich mehr Menschen an der Erkrankung verstorben oder haben Langzeitschäden, als Menschen an oder von der Impfung.“

