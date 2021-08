Rostock

Am 26. September wählen die Bürger des Landes einen neuen Bundestag und entscheiden mit ihrer Stimme, wohin die Bundesrepublik in Zukunft steuert. Vor der Wahl holt die OSTSEE-ZEITUNG Spitzenpolitiker der großen Parteien nach Rostock.

Am Montag, 16. August, werden der Parteivorsitzende der FDP, Christian Lindner, und Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Partie Die Linke im Bundestag, zu Gast im Radisson-Hotel der Hansestadt sein und sich den Fragen der Leser stellen. Der Talk wird moderiert von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel.

Die Veranstaltung können Sie am Montag hier live ab 18 Uhr mitverfolgen.

Den Auftakt zu dieser Talk-Reihe gab es bereits am Mittwoch, 11. August, mit dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Talk mit Armin Laschet (CDU) am 17. August

Weitere Veranstaltungen mit Spitzenpolitikern sind in Vorbereitung. Bereits fest steht, dass Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, am 17. August in der Yachthafen-Residenz Hohe Düne Gesprächspartner beim RND-Leser-Talk sein wird. Moderieren werden die Runde, die ebenfalls im Internet übertragen wird, Eva Quadbeck, die stellvertretende RND-Chefredakteurin, und Andreas Ebel. Termine mit Vertretern von SPD und AfD sind in Vorbereitung, stehen aber noch nicht endgültig fest.

Von OZ