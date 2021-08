Rostock

In gut sieben Wochen entscheidet sich, wohin die Bundesrepublik Deutschland künftig steuert. Vor der Bundestagswahl holt die OSTSEE-ZEITUNG Spitzenpolitiker der großen Parteien nach MV. Leser können in Talkrunden ihre Fragen an die Politiker richten. Da darf es dann gern um die großen Fragen Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung oder soziale Sicherheit, aber auch um Persönliches gehen.

Den Auftakt macht Grünen-Bundesvorsitzender Robert Habeck (51). Er wird sich am kommenden Mittwoch, 11. August, ab 18 Uhr im Saal des Rostocker OZ-Medienhaus, Richard-Wagner-Straße 1a, den Fragen von Lesern stellen. Die OZ wird den Talk im Internet live übertragen, der von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und seiner Stellvertreterin Carla Quick moderiert wird.

Aufgrund der Hygiene-Auflagen in der Corona-Pandemie wird die Zahl der teilnehmenden Gäste begrenzt sein. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte hier online an. Wir werden Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung kontaktieren und Ihnen mitteilen, ob Sie teilnehmen können.

Auch Fragen an Robert Habeck können Sie uns gern vorab schicken, entweder im Online-Formular oder via E-Mail an: chefredaktion@ostsee-zeitung.de.

Weitere Termine mit Spitzenpersonal großer Parteien stehen bereits fest. Am 16. August sind Christian Lindner (FDP) und Dietmar Bartsch (Linke) zu Gast (Radisson-Hotel), am 17. August CDU-Bundesvorsitzender Armin Laschet (Yachthafenresidenz Hohe Düne). Termine mit Vertretern von SPD und AfD sind in Vorbereitung, stehen aber noch nicht endgültig fest.

Von Frank Pubantz