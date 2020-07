OZ-Leser: Weihnachtsmärkte in MV sollten trotz Corona stattfinden

Rostock

Was wird in der Corona-Krise aus den Weihnachtsmärkten in Mecklenburg-Vorpommern? Bisher warten die größeren Städte in MV noch auf eine Entscheidung der Landesregierung, ob sie ihre Marktplätze im Advent wieder in Weihnachtsdörfer verwandeln dürfen. Hauptproblem sind die zu erwartenden Menschenmassen.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat am Dienstag verkündet, dass zum Thema Großveranstaltungen demnächst weitere Entscheidungen fallen sollen: „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir in den kommenden Woche Kernaussagen zu Weihnachtsmärkte und ähnlichen weitreichenden Themen treffen müssen.“

Anzeige

Eindeutiges Ergebnis

Die OZ hat ihre Leser gefragt, ob in diesem Jahr Weihnachtsmärkte trotz Corona stattfinden sollten. 153 Menschen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig.

Weitere OZ+ Artikel

Rund 73 Prozent der Leser sind dafür, dass die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattfinden. Nur etwa 24 Prozent der Leser sind dagegen. 2,6 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sind sich unsicher.

Artikel zum Thema:

Von OZ