OZ-Leser bedauern Schließung der Langsdorfer Eisdiele: „Man ist immer gerne dorthin gefahren“

Langsdorf

Der Abschied in den Ruhestand, den Gisela Urlaub zuletzt in der OZ verkündet hatte, die damit einhergehende Schließung der beliebten Langsdorfer Eisdiele an der Landesstraße haben vielen Lesern rührende Reaktionen entlockt.

Ein Grund ihrer landesweiten Bekanntheit ist wohl auf den Erfolg bei den OZ-Eisdielentests zurückzuführen. Gleich mehrfach gewann die Langsdorfer Eisdiele bei jenem Wettbewerb den regionalen Ausscheid und schaffte es unter die Top 10 in Mecklenburg-Vorpommern – zuletzt im vergangenen Jahr.

„Das Eis war immer superlecker, ihr Ruhestand sei ihr gegönnt“

Anne Günther notiert: „Schade, da geht wieder ein Stück meiner Kindheit flöten. Bleibt die Erinnerung an dieses fantastische Eis und diesen nicht kommerziellen Laden und dessen sehr freundliche Bedienung. Immer wenn wir damals vom Baden am Strand zurückkamen, wurde dort gehalten, um Eis zu essen. Und jetzt, wo ich schon lange fern der Heimat bin, kam mir ,das Loch’ in Tribsees zugute, denn so mussten wir immer über Langsdorf nach Hause fahren, und es war fast wieder wie damals.“

Kay Jablunka sagt: „Das Eis war immer lecker. Echt schade, dass es das nicht mehr geben wird.“ Auch Nicole Jakobs meint: „Das Eis war immer superlecker, ihr Ruhestand sei ihr gegönnt.“

„Was bleibt, ist die Erinnerung an die legendären Menschenschlangen“

Susann Piehl hätte sich eine Nachfolge gewünscht: „Das beste Softeis überhaupt. Nur schade, dass es keiner weitermacht.“ Nadja Florian erinnert sich an die Chefin, Frau Urlaub: „Sie war immer nett und freundlich und das Eis das beste überhaupt, man ist immer gerne dorthin gefahren. Einen wohlverdienten Ruhestand!“

Anne Scharp bedauert aus heutiger Sicht: „Ich wollte immer mal hin und nie hat es geklappt.“ Olaf Schumacher hat folgende Gedanken: „Absolut leckeres Eis, aber auch eine ganz besondere Eisverkäuferin war da am Start! Was bleibt, ist die Erinnerung an die legendären Menschenschlangen entlang der Straße. Und was haben wir alle geduldig gewartet. Ich werde die Zeit vermissen und Frau Urlaub natürlich auch. Alles Gute für Sie und Ihre Familie!“

Von Juliane Lange