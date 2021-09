Politisches Speed-Dating, Teil 2: Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG haben am Freitag den CDU-Spitzenkandidaten Michael Sack, der Ministerpräsident werden will, nach Zielen befragt. Im Innenhof des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald ging es um Verkehr, Wohnungsmangel und Cannabis.