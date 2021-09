Groß Schwansee

Speed-Dating mit der Ministerpräsidentin: Leser der OSTSEE-ZEITUNG haben am Mittwochabend die Möglichkeit genutzt, zwei Wochen vor den Landtagswahlen direkt Fragen an Manuela Schwesig (SPD) zu stellen. In sommerlicher Idylle ging es in Groß Schwansee (Nordwestmecklenburg) um Themen wie Corona-Politik, Verkehr oder Pflegekosten zur Sache. Die Regeln: 10 bis 15 Minuten fragen, zuhören, nachhaken.

Als Interviewer sind im Einsatz: Janet Schröder (48), Hotelchefin des Schlossguts Groß Schwansee, Ingolf Holst (19), Schüler am Fachgymnasium Wismar, Burkhard Golla (57) aus Groß Schwansee, Organisator von Messen bundesweit, und Cornelia Drews (50), Pflegedienstleiterin des Pflegezentrums Lübsche Burg in Wismar. Am Ende kommen konkrete Zusagen der Ministerpräsidentin zu einzelnen Themen heraus. Die Landesregierung will sich mit Veranstaltern zusammensetzen oder Anforderungen für die Ehrenamtskarte auf den Prüfstand stellen.

Hotelchefin: Droht bald 2G als versteckter Lockdown?

Janet Schröder startet forsch. Ihre Branche, die Gastronomie, sei durch Corona-Schließungen in diesem Jahr „unglaublich hart getroffen“ worden. Nun die aktuelle Diskussion über 3G und 2G. Dürfen also bald nur Geimpfte und Genesene, nicht aber Getestete Freiheiten genießen? Müssen Gastronomen wieder Verbote hinnehmen?

Janet Schröder (48), Hotelchefin des Schlossguts in Groß Schwansee, hakte kräftig nach. Quelle: Frank Söllner

Schwesig holt weit aus, versucht zu rechtfertigen, warum die Landesregierung im ersten Halbjahr nicht anders hätte handeln können. Es sei gelungen, Menschenleben zu retten, viele Erkrankungen zu verhindern. Leider hätten dafür viele Kontakte reduziert, Unternehmen, auch Gastronomie, geschlossen werden müssen. „Wir haben gegen unsere eigene DNA entscheiden müssen.“ Das habe „sehr wehgetan“.

Nun gebe es Impfstoffe, die Lage sei anders. „Für uns ist klar, dass es keine Schließungen mehr gibt“, so Schwesig. Die Frage sei, wie sich bei wieder vollen Krankenhäusern Regeln ändern müssen. „Wir wollen alles möglichst aufhalten für 3G“, so Schwesig. Also auch negativ Getestete.

Schröder reicht das nicht. Sei die 2G-Regel nicht „ein versteckter Lockdown“? Schwesig bleibt vage: Das Ampelsystem in MV sehe 2G nicht vor. Allerdings werde die Landesregierung immer wieder neu beraten.

Thema: gesenkte Mehrwertsteuer während der Pandemie in der Gastronomie. Könnte das dauerhaft so bleiben?, will Janet Schröder wissen. Die SPD wolle das, antwortet Schwesig und verweist auf viele Hilfen, die die Landesregierung Unternehmen gewährt. Schröder kontert: „Wir wollen keine Hilfen, wir wollen es aus eigener Kraft schaffen.“

Streitpunkt Fachkräftemangel: Da die SPD oft bessere Löhne fordert, fragt die Hotelchefin: „Glauben Sie tatsächlich, dass wir nicht fair bezahlen?“ Schwesig: „Nein, das glaube ich nicht.“ Es gebe aber auch schwarze Schafe. „Leute zu halten, hat mit guten Löhnen zu tun.“ Dann würden womöglich viele Pendler einen Job in MV annehmen. Sie wünsche sich auch, dass junge Menschen mehr Ausbildungsberufe ergreifen. „Nicht jeder kann Abitur machen und studieren.“

Wie können Mobilität und Klimaschutz besser harmonieren, will Schröder noch wissen. Schwesig appelliert, „dass man Umwelt- und Naturschutz nicht gegen Wirtschaft denkt“. Bus und Bahn müssten attraktiver werden, etwa über Rufbusse. Ein kostengünstiges MV-Ticket sollte es bald für alle im Land geben.

Schüler: Hürden für Ehrenamtskarte senken

Ingolf Holst (19) besucht die 13. Klasse eines Fachgymnasiums in Wismar. Er wollte von Schwesig eine Zusage zum Wahlalter ab 16. Quelle: Frank Söllner

Schüler Ingolf Holst (19) freut sich über eine „Diskussion auf Augenhöhe“ mit der Ministerpräsidentin. Immer wieder erklärt er, Schwesig Themen „mitgeben“ zu wollen. Ein Wunsch: Die Anforderungen an die Ehrenamtskarte des Landes sollten für junge Menschen nicht so hoch sein. 18-Jährige müssen etwa drei Jahre kontinuierliche Arbeit nachweisen (bis 17 ein Jahr), um Vergünstigungen über die Karte zu erhalten. Auch die Stundenzahl von 250 pro Jahr sei zu hoch. Das sei schwer zu schaffen, so Holst.

Neben dem Fachabitur gehe er arbeiten, versorge sich selbst. Da bleibe nicht viel Zeit. Vorschlag: Die Hürden für die Ehrenamtskarte sollten gesenkt werden. Schwesig kündigt an, dies in der Regierung besprechen zu lassen. Holst keck: „Ich nehme Sie beim Wort!“

Sorge bereite ihm der schrittweise Übergang von Förderschülern an Regelschulen in MV – die Inklusion. Es fehle an Sonderpädagogen und Sozialarbeitern. In einem Verein kümmere er sich um benachteiligte Kinder: Solche Schüler könnten unter die Räder kommen, fürchtet Holst. Schwesig verteidigt die Idee „der Schule für alle“. Wichtig sei, dass es genügend Lehrkräfte gibt; daran arbeite die Regierung.

Das Wahlalter 16 müsse kommen, fordert der Schüler. „Es geht um unsere Zukunft“, erklärt der Schüler. Die SPD sei dafür, so Schwesig. Leider habe es im Landtag keine Mehrheit für Bürgerbefragungen wie zu diesem Thema gegeben. „Für uns ist klar, dass wir uns in einer nächsten Koalition für das Wahlalter 16 verabreden.“ Holst schlägt einen Kinder- und Jugendbeauftragten in der Landesregierung vor. Antwort Schwesig: „Eine gute Idee.“

„Veranstalter haben keine Lobby“

Veranstalter von Konzerten oder Messen liegen Burkhard Golla am Herzen. Die Corona-Zeit sei sehr schwer gewesen, vor allem Solo-Selbstständige hätten unter Verboten leiden müssen, aber nur Grundsicherung erhalten. Die Branche befinde sich leider „am Ende der Nahrungskette“, so Golla.

Schwesig zeigt Verständnis, blickt optimistisch nach vorn: „Meine Einschätzung ist, dass wir in zwölf Monaten wieder viel mehr Veranstaltungen machen als heute.“ Sie könne aber nicht „in die Glaskugel gucken“. Wichtig sei, dass sich möglichst viele Menschen schnell gegen Corona impfen ließen.

Burkhard Golla (57) aus Groß Schwansee ist Projektleiter für Messen wie die „Lebensart“. Er moniert: Veranstalter wurden in der Krise oft vergessen. Quelle: Frank Söllner

Golla wünscht sich bessere Kommunikation zwischen seiner Branche und der Politik. Und dass Events wegen Corona nicht mit bis zu drei Behörden abgestimmt werden müssten. Die Praxis mit Verwaltungen sei in manchen Gegenden „abenteuerlich“. Das greift Schwesig auf. Notiert: Eine Gruppe von Veranstaltern soll bald führende Vertreter von Staatskanzlei und Wirtschaftsministeriums zum klärenden Gespräch treffen. Schwesig: „Wir brauchen Ihre Expertise. Sie sind die Praktiker.“

Die Regierung lerne in der Krise ständig dazu, erklärt Schwesig: „In der Pandemie haben wir wie unter einem Brennglas gesehen, was in der Gesellschaft nicht rund läuft.“ So habe man „der Kulturbranche wahnsinnig viel zugemutet“. Golla nickt. „Wir haben festgestellt, dass wir als Veranstalter nicht wirklich Lobbyisten haben.“

Pflegedienstleiterin: Bitte nicht wieder die Heime schließen!

Cornelia Drews wirft verschiedene Aspekte zum Thema Pflege auf. Es mangele an Personal, vor allem jungen Interessenten – auch trotz Tarifzahlung in ihrem Pflegezentrum. Frage: Müsste nicht die Fachkraftquote in der Pflege gesenkt werden? Bisher ist vorgeschrieben, dass mindestens 50 Prozent der Tätigkeiten von ausgebildeten Fachleuten geleistet werden.

Ein heikles Thema, so Schwesig. Bisher höre sie von Fachleuten: Finger weg, da Betroffene denken könnten, dass Qualität abgesenkt werden soll. Notiert: Schwesig will, dass sich Praktiker und Vertreter des Sozialministeriums zum Thema zusammensetzen.

Cornelia Drews (50), Pflegedienstleiterin im Pflegezentrum „Lübsche Burg“ in Wismar, warnt vor erneuten Schließungen wegen Corona. Quelle: Frank Söllner

Die Altersarmut von Pflegebedürftigen sorgt Drews, insofern Frauen oder Männer am Lebensabend ihr Erspartes ausgeben müssen, um die hohen Eigenanteile in Pflegeheimen zu zahlen. Eine Minireform ab 2022 soll Betroffene besserstellen, je länger sie im Heim sind. „Warum dieses Ungleichgewicht?“, fragt Drews. Im Schnitt liege die Verweildauer bei 30 Monaten. Heißt: Entlastung gilt bald nur für wenige.

MV fordere schon länger, dass die Eigenanteile für Bewohner von Pflegeheimen gedeckelt werden, erklärt Schwesig. Andererseits sollen Pflegekräfte auch gut bezahlt werden. Was 2022 geschieht, sei „nur ein erster Schritt“.

Keine Schließung von Pflegeheimen mehr in der Corona-Krise, bittet Drews die Ministerpräsidentin inständig. Fehlende Besuche und Kontakte hätten bei Bewohnern massive Ängste ausgelöst. Bitte auch nicht von Schulen, schiebt Drews nach, ein Wunsch ihrer Tochter. Ihr eigener sei: Sie würde gern auf der Arbeit irgendwann mal wieder „die Maske fallen lassen“.

„Wir können nichts mehr schließen“, reagiert Schwesig. „Das wollen wir auch nicht.“ Aber es müssten sich mehr Menschen impfen lassen, um den Schutz für alle zu erhöhen.

Von Frank Pubantz