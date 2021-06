OZ-Leser begeistert von Gojko Mitić: „In meiner Vorstellung sahen alle Indianer aus wie er“

Rostock

Er gilt als der „Chef-Indianer“ bei der DEFA: Schauspieler Gojko Mitić. Am Sonnabend hat der 81-Jährige die Ausstellung „Ost/Western – Kino, Kult und Klassenfeind“ in der Rostocker Kunsthalle eröffnet. Anlässlich jener Eröffnung haben wir Sie gefragt: Was verbinden Sie mit Gojko Mitić? Berichten Sie uns von Ihrer schönsten Erinnerung an den Mimen. Seitdem sind zahlreiche Geschichten bei uns eingegangen und die Resonanz auf das Gewinnspiel ist groß. Vielen Dank dafür! Nachfolgend erzählen Leser von ihren Erlebnissen.

OZ-Leser Thomas Fuhrmann: Als wir spielten stieg Gojko aus dem Auto

So erreichte uns etwa die Zuschrift von OZ-Leser Thomas Fuhrmann: „An einem sonnigen Samstag im Frühsommer Anfang der 80er Jahre, ich war ein zehn- oder elfjähriger Bengel, spielte ich mit gleichaltrigen Freunden aus dem Wohnblock im damals Karl-Marx-Städter Neubau-Viertel Yorckgebiet zwischen zwei Häuserblocks der Scharnhorststraße und der Kaufhalle („Kofi“) des Versorgungszentrums.

Plötzlich wurden wir auf der Straße auf ein nicht ganz gewöhnliches Auto (gewöhnlich waren Trabbis) aufmerksam. Ich weiß nicht mehr, ob es ein offener Wagen russischen Typs, ein Wartburg oder ein West-Fabrikat war. Es fiel jedenfalls auf, als es direkt in unserer Nähe auf der Straße zum Stehen kam.

Den Mann, der aus dem Auto sprang und zum ersten Hausaufgang direkt an der Ecke lief und am Klingelbrett irgendwo klingelte, erkannten wir sofort. Das ist doch Gojko Mitić, brach es lautschallend aus uns heraus und wir rannten alle los, um unser Idol aus den Indianerfilmen des DDR-Fernsehens zu umringen. Jeder von uns wollte der Erste sein, der unserem Indianer-Häuptling die Hände schüttelt“, erinnert sich Fuhrmann. Und auch, dass „der arme Mann sich so schnell gar nicht wehren oder fliehen konnte, weil er von einer wachsenden Kinder-Schar umringt war.“

Fuhrmann weiß noch, wie betont freundlich und herzlich lächelnd der Schauspieler alles habe über sich ergehen lassen. „Er erwiderte die zahlreichen Handschläge und bohrenden Fragen, was er denn hier wolle und bei wem er geklingelt hätte. Letztlich wechselte er mit einer Frauenstimme über die Wechselsprechanlage ein paar knappe Worte und es dauerte nicht lange, bis die Dame in der Hauseingangstür erschien, er sie zum Auto geleitete, beide einstiegen und davonbrausten.

Auch die Dame kam uns bekannt vor. Er hatte uns den Namen seiner Begleitung, die er zu einer Spritztour abholte, jedoch nicht verraten“, so Fuhrmann. Die Kinder gaben nicht auf: „Wir studierten das Klingelbrett, bis wir fündig wurden: Renate Blume. Die hat doch in seinen Filmen als Indianerbraut mitgespielt. Die wohnt hier mitten unter uns? Tatsache! Eine bis heute klare und lebendige Erinnerung aus Kindertagen.“

„Gojko war bei all dem Trubel um ihn immer höflich und nie genervt“

Auch Sibylle Thies und ihre Freundinnen haben zahlreiche Erinnerungen an ihren Gojko, wie die OZ-Leserin verrät. Von zwei berichtet sie hier. „Die Filmleute aus Berlin wurden zum Eröffnungstag der Sommerfilmtage auf der Freilichtbühne im Barnstorfer Wald im Restaurant der Dummerstorfer Mühle von den Verantwortlichen empfangen. Meine Mutter fuhr uns aus der Rostocker Bahnhofsgegend hin und wir warteten geduldig, bis Gojko und die anderen ankamen.

Es waren dort Jugendliche und Kinder aus der Umgebung und wir drei Mädels. Alles top: Gojko ganz nah, Autogramme, Fotos, wir glücklich. Aber wie zurückkommen? Beim Warten hatten wir Bekanntschaft mit dem Hausmeister vom Kino Capitol gemacht, der einen kleinen offenen Lkw hatte. So nahm er uns auf der offenen Ladefläche mit zurück und ich bekam ein Filmplakat von ,Weiße Wölfe‘, das Gojko im Folgejahr auf meinem Rücken unterschrieb. Oh, wie stolz ich war!“

Ein anderes Mal fuhren Sibylle Thies und Freundinnen nach Berlin, 1971 sei das gewesen, so unsere Leserin. „Irgendwoher hatten wir Gojkos Adresse: Unter den Linden 37, Wohnung 203. Wir klingelten, er machte auf und ich ließ das Foto mit Armin Müller-Stahl unterschreiben. Happy hoch drei! Was ich noch heute bewundere: Gojko war bei all dem Trubel um ihn immer höflich und nie (sichtlich) genervt.“

„Noch heute kann ich da nicht wegschalten, sollte mal was im TV laufen“

Schöne Erinnerungen, die hat ebenso Peter Thiemann: „Als 1966 der erste DEFA-Indianerfilm ,Die Söhne der großen Bärin‘ in unsere Kinos kam, war ich elf Jahre alt. Und natürlich wollten wir Jungs alle diesen Film im Kino sehen. Der Andrang war groß, und wir Knirpse hatten kaum Chancen, uns gegen die älteren in unserem Dorf durchzusetzen, um eine der begehrten Karten für die Nachmittagsvorstellung (der Preis betrug 0,35 Mark) zu ergattern. Wie gut, dass wir eine Klassenkameradin hatten, deren Mutter in unserem Kino an der Kasse saß. Wir bekamen von ihr die Eintrittskarten und sind so in den Genuss gekommen, die Abenteuer des ,Tokei-ihto’ im Kino miterleben zu können. Wir fühlten uns wie kleine Könige oder, wie man heute sagen würde, wie VIPs.“

Dieses erste Filmerlebnis mit Gojko Mitić hätte Thiemann und die Kameraden geprägt, so sagt er es, „folgten doch in den darauffolgenden Jahren immer pünktlich zur Sommer-Kino-Zeit neue Abenteuer mit unserem Idol. Und auch noch heute freuen meine Frau und ich uns, wenn er immer mal wieder auf dem Bildschirm, wie letztens in einer der Talkshows, erscheint. Und wir genießen das, weil er auch nach so vielen Erfolgen auch nach der Wende immer noch authentisch und als einer, der auf dem Teppich geblieben ist, rüberkommt, quasi immer noch einer von uns ist. Deshalb ist es sehr schön, dass er jetzt in der Kunsthalle Gegenstand einer Ausstellung ist.“

„Ich hatte den Berufswunsch Squaw“

Ähnlich erging es Sven Bansemer: „Als kleines Kind saß ich immer mit voller Montur (Indianerhaube und Tomahawk) vor dem Fernseher und fieberte mit, dass auch ja der Indianerfilm siegt beim Wunschfilm. Die Filme mit Gojko Mitić waren für mich immer am spannendsten, weil sie realistischer waren. Noch heute kann ich da nicht wegschalten, sollte mal was im TV laufen.“ Andrea Glashagen gar hatte den Berufswunsch Squaw, so schreibt sie es uns mit einem Augenzwinkern. Da war sie zwölf Jahre alt. „Ich war mal wieder im Capitol zu einem neuen Indianerfilm, als Gojko Mitić den Gang herunter Richtung Bühne kam und wir einander begrüßt haben. War das ein toller Moment! Weiße Jeans, ein dunkelblaues Polo-Shirt, ein toller Typ. Mein Kaninchen hieß Deani, denn den gab es ja auch noch als Blutsbruder.“

„Ich bin mit seinen Filmen aufgewachsen“

Birgit Gerds, 1963 geboren, sei genau wie alle anderen Leser mit den Indianerfilmen quasi aufgewachsen, so schreibt sie es. „Eine besondere Begebenheit bleibt bis heute in meiner Erinnerung. Als Kind sah ich einen Film, in dem Gojko Mitić in seiner Rolle als Indianer erschossen wurde. Ich fing an zu weinen, weil ich doch in der Tat geglaubt habe, der Mensch an sich wäre erschossen worden. Na ja, bis meine Oma mich aufklärte, dass es ja wohl furchtbar wäre, wenn die Schauspieler in Wirklichkeit erschossen werden würden. Alles nur Film. Das leuchtete mir ein. Was für eine Erleichterung. Ansonsten fand ich unseren Chef-Indianer immer viel authentischer als Pierre Brice in seiner Rolle als Winnetou. In meiner Vorstellung sahen alle Indianer eben aus wie Gojko.“

Von Juliane Lange