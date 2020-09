OZ-Leser debattieren über Novelle zum Pflegegesetz: „Es geht nur über bessere Bezahlung

Rostock/Berlin

Den Berufsalltag von Pflegekräften verbessern, darum geht es Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beim Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege. Die Ziele: Mehr Personal in der Altenpflege, eine stabile Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung im kommenden Jahr und mehr Stellen in der Geburtshilfe.

Zufrieden zeigen sich OZ-Leser dennoch nicht mit Blick auf den bisherigen Entwurf. Warum, erläutern sie im Folgenden. Es geht vor allem um eine bessere Bezahlung.

Anzeige

Martin Emmig moniert: „Statt mehr Leute für wenig Geld buckeln zu lassen, sollten die, die jetzt buckeln, lieber besser bezahlt werden. Dann werden es auch von allein mehr. Aber bei der aktuellen Bezahlung ist das nichts als Traumtänzerei.“ Anett Haack sieht es genauso: „Wenn die Gehälter entsprechend wären, würde auch entsprechend Fachpersonal da sein. Nur die Gehälter, die es zurzeit gibt – dafür will sich doch keiner abrackern.“ Anke Zechser gibt die Frage zu bedenken, ob „es nicht erst einmal gut wäre, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Was nützt mehr Geld, wenn man kurz vor dem Burnout steht oder man sich vor Kreuzschmerzen nicht mehr bewegen kann?“

Weitere OZ+ Artikel

Kein Geld da, um die Mitarbeiter ordentlich zu entlohnen

Peter Heuser zeigt sich ebenfalls skeptisch: „Kein Geld, um die vorhandenen Kräfte ordentlich zu entlohnen, aber neue Stellen für Menschen schaffen, die vermutlich Schnüffeldienste in den Gesundheitsämtern durchführen müssen. Für die eigentlich wichtigen Arbeiten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen werden keine Stellen geschaffen“, vermutet Heuser. Detlef Fritz setzt hinzu: „Teilweise wären genug Mitarbeiter vorhanden, wenn sich einige nicht einen Frust- oder Ist-mir-egal-Krankenschein nehmen würden. Und davon gibt’s genügend.“

Mehr lesen: Besuchsbeschränkungen in Altenheimen bleiben: MV folgt nicht dem hessischen Weg

Daggi Collet fragt: „Wird dann der Pflegeschlüssel geändert? Es wird ja immer groß betont, der Pflegeschlüssel lasse keine Neueinstellungen zu. Drei, vier Stunden pro Woche mehr. Da sieht man wieder, wie ahnungslos die da oben sind. Ich habe schon sechs Stunden mehr jede Woche, wenn ich einspringen muss. Wenn es ganz blöd kommt, dann sogar zwölf Stunden.“ Nicole Radicchio ergänzt das Gesagte um die Frage: „Wie könnte man diesen verantwortungsvollen, anspruchsvollen Knochenjob attraktiver machen, um mehr und vor allem wieder geeigneten Nachwuchs zu begeistern?“

So wird das nix mit dem Nachwuchs

Anja Ehmke, selbst Pflegerin, hätte „gerne mehr echte Dokumentation im TV, was die Pflege angeht“, so schreibt sie es. Weiter notiert sie: „Meist besteht laut Doku die Pflege nur aus Bespaßen und Händchenhalten. Die pure Wirklichkeit ist sehr, sehr viel mehr und intensiver. Und doch gibt sie uns Pflegenden sehr viel zurück – nur leider keine Aufmerksamkeit seitens des Staates in Form von mehr Anerkennung in Bezug auf unser Gehalt. Denn wenn dieses stimmen würde, trotz Wochenend- und Feiertagsarbeit, dann denke ich, könnten sich viel mehr Menschen für diesen Job begeistern. So wie es derzeit läuft, wird das nix mit dem Nachwuchs, und ich habe tatsächlich Angst davor, in einem Pflegeheim zu landen und von der Jugend von heute gepflegt werden zu müssen.“

Ulla Aust spricht eine Einladung an Minister Spahn aus. Gerne lade ich Sie zu mir nach Hause ein. Sie dürfen ruhig kommen, um an meinen 24-Stunden-Job als pflegende Angehörige teilzuhaben. Es geht allen Pflegenden so, ich betone allen, die diesen Job ausüben. Alles völlig unterbezahlt, und Sie sprechen von Mehrarbeit. Der Tag hat nur 24 Stunden, Herr Spahn, ob Sie es glauben oder nicht. Sie sind so weit weg von der Realität.“

Von Juliane Lange