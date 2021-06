Rostock

Die Reform hin zur Rente mit 68, vorgeschlagen vom Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums, ist seit dieser Woche zwar vom Tisch, was aber bleibt, ist die Rentendebatte. Und die ist nicht neu. Im Kern geht es um das Finanzierungsproblem für künftige Generationen. Hier setzen auch die Kommentare der OZ-Leser an. Viele beklagen, dass nicht alle bis zu einem gewissen vorgeschriebenen Alter arbeiten könnten. Anders gehe es nicht, halten manche entgegen.

So sagt Anne Schleusner: „Mir tun meine Knochen jetzt schon weh, und ich bin 34.“ Torsten Rust notiert: „Die Deutschen sollen länger arbeiten. Die Welt lacht uns aus. Betrachten wir mal das Rentensystem und das Eintrittsalter anderer europäischer Länder. Die erarbeitete Rente ist ein Rentenanspruch und muss zum Leben reichen. Wer eine Erhöhung des Rentenalters fordert, ist fern jeglicher Realität.“ Bernd Sturzrehm regt an: „Wie wäre es, wenn alle, also Selbstständige, Staatsdiener und Politiker, in die Rentenkasse einzahlen würden. Wenn heute ein Beamter Pensionsansprüche zwischen 2500 und 3500 Euro hat, ohne einen Cent in die Rentenkasse eingezahlt zu haben, dann scheint am System etwas falsch zu sein.“ Sturzrehm befürchtet, auf mittlere Sicht werde sich an dem Prinzip nichts ändern. „Und das Renteneintrittsalter und die Besteuerung der Renten werden bis 2040 weiter steigen. Im Prinzip handelt es sich dabei nur um eine verschleierte Rentenkürzung.“

Enrico Sacchi ist gleichfalls nicht überzeugt: „Damit würde der Deutsche am längsten arbeiten. Platz eins ist schön, aber doch nicht in dieser Konstellation.“ Auch Jörg Schön sieht die bereits angesprochenen Probleme, beschreibt es als ungerecht, dass man dafür aber in Griechenland das Rentenalter auf 55 senken könne. „Diese Leute, die uns mit 67 und länger arbeiten lassen wollen, leben in einem Elfenbeinturm.“ Ein Blick in die Nachbarrepublik Österreich könne helfen, so der Leser.

Herbert Aichinger spricht von einer „Farce“ und erklärt: „Auch der Regierung und ihren Beratern müssten die Statistiken bekannt sein, nach denen es heute schon ein Drittel der Erwerbstätigen nicht bis zum jetzigen Rentenalter schafft, vorher berufsunfähig wird.“ Kathrin Müller-Meier meint: „Machen wir uns nichts vor. Bis einige von uns 68 sind, werden wir uns freuen, wenn es die Rente mit 69 gibt und nicht erst mit 72.“ Helmut Förster moniert: „Es kann nur Kostenminimierung kommen. Soziale Komponenten werden nicht berücksichtigt, gehören aber dazu in einer ‚sozialen Marktwirtschaft‘.“

„Staffelung nach Berufsgruppen muss diskutiert werden“

Jannis Dionysos ist der Meinung, dass es gar nicht anders geht, als das Alter mit Blick auf den Eintritt in die Rente zu erhöhen, rechnet durch: „Der Generationenvertrag stemmt die Rente schon lange nicht mehr allein, der Staat schießt bereits Milliarden dazu, weil immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner zahlen müssen. Das Durchschnittsalter in Deutschland stieg in den letzten Jahren von 30 auf inzwischen 46 Jahre. Nur die wenigsten Länder haben im Durchschnitt eine so alte Bevölkerung, zum Beispiel Japan.“ Massive Einwanderung, so Dionysos, wäre die Lösung, „aber an das Thema traut sich wohl kein Politiker mehr ran, weil es vom Wahlvolk nicht verstanden und abgestraft wird. Die letzte Alternative ist, das Rentenalter hochzusetzen, anders funktioniert es nicht.“

Mathis Leopold fordert: „Der Vorschlag der Staffelung nach Berufsgruppen und aber auch das Einzahlen aller in die Rentenkasse muss endlich diskutiert werden. Hier tragen wir Bürger auch eine Mitschuld. Gerade in einem Wahljahr müssten wir den Parteien Druck machen, solchen Themen vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken. Stattdessen sind die wichtigsten Themen vieler aktuell die Impfpflicht oder die Benzinpreise.“

Von Juliane Lange