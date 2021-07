Rostock

Nach den verheerenden Überflutungen im Westen Deutschlands werden die Rufe nach mehr Klimaschutz lauter. Gleichzeitig melden sich Kritiker ebenjener Forderungen zu Wort. OZ-Leser jedenfalls diskutieren hitzig. Einig sind sich viele in dem Punkt, dass mehr unternommen werden müsse, um sich den Veränderungen des Klimas anzupassen, doch betonen Leser auch immer wieder, dass Deutschland, dass Europa allein nicht in der Lage sei, sich dem Wandel erfolgreich entgegenzustemmen.

Monika Schumacher hält fest: „Seit mehr als 40 Jahren wissen wir um die kommende Klimakatastrophe. Niemand will aber etwas tun, denn jeder möchte seine lieb gewordenen Gewohnheiten behalten. Verzichten? Bitte die anderen. Dabei schreitet die Katastrophe voran, und wir hinterlassen unseren Kindern und Enkeln eine kaputte Welt. Niemand ist bereit, etwas wirklich Effektives zum Klimaschutz beizutragen. Keine Bereitschaft zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen. Keine Bereitschaft zum Verzicht auf Flugreisen. Auf keinen Fall Windräder in der Nähe. Überhaupt keine Bereitschaft, sich irgendwo einzuschränken. Sollen das doch die anderen machen.“

Auch Anne Klinggraff sagt desillusioniert: „Deutschland und selbst Europa kann alleine die Welt nicht retten. Und wenn es dann auch der letzte Mensch verstanden hat auf dieser Welt, dann ist eh alles viel zu spät. Ist es jetzt schon.“

Extremwetterlagen werden noch häufiger auftreten

Andreas Lange stelle fest, so schreibt er es und so vernehme er es, dass „der Wunsch des Menschen, Wetterphänomene zu beherrschen, nach der aktuellen Katastrophe allgegenwärtig“ sei. „Grüne verkaufen eine Klima-Steuerungs-Illusion, die natürlich nicht funktioniert“, woraufhin Ralf Prien erwidert: „Die Extremwetterlagen werden durch die Klimaerwärmung noch häufiger auftreten. Daher ist mehr Klimaschutz notwendig. Und ja, Klimawandel gab es schon immer, einen so krassen Temperaturanstieg wie jetzt, durch den höheren CO2-Anteil in der Atmosphäre, gab es allerdings noch nicht.“

Marzel Zander wettert: „Ihr müsst noch mehr bauen, noch mehr Wälder abholzen, Regenrückhaltebecken bebauen, immer größere Wohnklötzer bauen, Flüsse umleiten und begradigen et cetera. Klimaschutz ja, aber auf vernünftige Weise und nicht auf Kosten der Geringverdiener, es ist jetzt kaum alles zu stemmen.“

Wenn die CSU nach mehr Klimaschutz verlangt, klingt das in den Ohren von Silvia Schlage heuchlerisch, schreibt sie. „Die CSU sitzt seit Jahrzehnten in Berlin mit in der Regierung und stellt seit Ewigkeiten den Verkehrsminister. Diese Partei hätte Klimaschutzpolitik längst umsetzen können. Aber es passiert dort bis heute das Gegenteil! Es ist so heuchlerisch und verlogen, wenn Herr Söder jetzt fehlende Klimaschutzmaßnahmen reklamiert. Seine Partei hatte alle Möglichkeiten und hat sie nicht genutzt.“

Klimaschutz fängt in der Industrie an

Judith Klingbeil gibt zu bedenken: „Ja, Klimaschutz fängt aber nicht beim kleinen Bürger an, der mehr für seine Heizkosten und Benzin zahlen soll, weil ihm aufgrund seiner Möglichkeiten nix anderes übrig bleibt, sondern in der Industrie.“ Annette Schulz wirft die Frage in die Runde. „Klimawandel? Wie kann es denn sein, dass deutsche Wälder abgeholzt werden, um den Bauboom in Amerika zu befriedigen?“ Schulz kritisiert zudem: „Es sind riesige Ferienanlagen in MV geplant, weil es gibt ja noch nicht genug hier.“

Katrin Eckart regt an: „Wie wäre es zunächst mit Naturschutz und Bebauungsstopp in Bereichen, die vor längerer Zeit mal Flutungsgebiet waren, Bereiche, in denen Flussläufe vor 20 Jahren bei solchem Wetter sich eben ausgebreitet haben? Aber nein, der Rubel muss rollen. Klimaschutz ja, Naturschutz noch viel stärker.“

„Dank an alle Ersthelfer in den betroffenen Gebieten!“

Kirstin Marzahn drückt ihr Bedauern aus: „Es tut mir sehr leid, was denen gerade passiert und mein Beileid für jeden, der jemanden verloren hat oder noch vermisst wird. Klar, das Klima hat sich verändert, aber die Natur holt sich auch teilweise ihr Gebiet zurück. Flussbegradigungen, Wälder, die verschwinden, Talsperren.“

Andreas Schock nennt die Zahl von „circa 150 Quadratkilometern, die jährlich in Deutschland neu versiegelt“ würden. Daher wundere er sich nicht, dass die Kanalisationen bei Starkregen diese großen Mengen nicht aufnehmen könnten. „Resultat: Immer häufiger und schneller kommt es zu Überflutungen mit verheerenden Folgen. Großen Dank an alle Ersthelfer (Land- und Forstwirte, Bauunternehmer und viele andere Ehrenamtliche) in den betroffenen Gebieten!“

Von Juliane Lange