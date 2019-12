OZ-Leser diskutieren über Bürgerbeteiligung an Windkraftanlagen

Schwerin

Die Forderung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) nach einer stärkeren Bürgerbeteiligung beim Ausbau der Windkrafthat eine Debatte unter OZ-Lesern ausgelöst. Um zu mehr Akzeptanz für die Nutzung der Windkraft zu gelangen, so Schwesig, gehöre auch die Beteiligung der Betroffenen und der Kommunen an den Erträgen. „Wenn Bürgerinnen und Bürger vor Ort ganz konkret etwas von einer Windkraftanlage haben, werden sie auch solche Anlagen stärker akzeptieren“, sagte Schwesig. Als erstes Bundesland habe MV eine solche Beteiligung gesetzlich geregelt. Auch wenn die Entscheidung des Verfassungsgerichtes noch ausstehe, halte sie es für möglich, die Grundregeln auf den Bund zu übertragen.

Rolf Ho hält kritisch dazu fest: „ Windkraftanlagen haben wir genug. Diese erzeugen so viel Strom, dass er sogar ins Ausland verkauft oder sogar verschenkt wird. Und bei uns steigen die Strompreise ins Unbezahlbare.“

Jens Kranichwiederum hält dem entgegen: „„Das ist mal eine gute Idee, müsste auch mal umgesetzt werden, nicht immer nur reden“, lobt und fordert Kranich.

Christian Obermüllerschlägt indes „die Senkung der Strompreise für alle“ vor. Denn dann, so der Leser, „hätten alle Bürger etwas davon. Nur leider hat der Staat das Monopol aus der Hand gegeben und an private gierige Unternehmen gebracht, so dass sie keinen Einfluss darauf haben.“ Aber die staatlichen Steuern könne die Bundesregierung einfrieren oder abschaffen, „dann kommt es auch jedem Stromzahler zugute“.

Der Fehler liege ganz woanders, glaubt Silvio Neßmann. „Wie beim Atomstrom wird schön abkassiert ohne Ende und nie etwas in einen Entsorgungstopf gezahlt. Den größten Anteil der Entsorgung ist dem Steuerzahler wieder auferlegt worden. Und wenn die Windräder dann abgerissen werden, heben alle wieder die Hände.“ Windräder seien danach auch Sondermüll. Beim Zerkleinern sitze der Baggerfahrer mit Vollschutzkleidung da. „Und zerschnitten werden die Teile auf dem Feld, und jeder darf sich über die krebserregenden Fasern im nächsten Essen freuen. Genau dafür müsste mehr gemacht werden“, lautet die Forderung Neßmanns. Frank Damköhlerist es wichtig, zu betonen, „dass das Problem bei der Windenergie nicht im Preis besteht, sondern darin, dass die Windräder den Strom erzeugen, wann sie wollen – und nicht dann, wenn man ihn braucht“.

Marie Saßist der Auffassung, dass „bevor neue Anlagen gebaut werden, sollten die Abstandsbedingungen zu Häusern so definiert werden, dass man davon nicht genervt und in seiner Lebensqualität eingeschränkt wird. Auch kann das Abholzen nicht der Weg sein. Politik sollte mal nicht nur an sich denken, sondern vernünftige Konzepte vorlegen. Gewisse Bürgerbeteiligung zu fördern riecht nach Elitenbedienung und irgendwie nach kaufen, aber nicht nach zukunftsfähigen Projekten.“

Wilfried Roske moniert: „Wir haben schon genug Windkraftanlagen.“ Und Philipp Webbschließlich notiert: „In anderen Bundesländern verdienen oft Bürger an jeder Kilowattstunde mit, wird Zeit, dass sich in MV dahingehend auch etwas tut.“

Von Juliane Lange