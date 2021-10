OZ-Leser diskutieren über Elektroautos: „Wo nehmen wir alle den Strom her?“

Rostock

Wer überlegt, sich ein Elektroauto anzuschaffen, wird Für und Wider dieser Technologie gegeneinander abwägen. So tun es derzeit auch viele Leser. In diesem Jahr wurden in Deutschland mehr E-Autos verkauft als Benziner und Diesel zusammen. Ein Plus wäre etwa die relativ einfache Technik oder der Umweltbonus, der vom Staat kommt, weil Elektroautos lokal emissionsfrei unterwegs sind. Klarer Nachteil bleibt aber beispielsweise die fehlende Infrastruktur. Leser sehen dies vor allem und die geringe Reichweite als Problem.

Iris Mockenhaupt fragt: „Wovon?“ und überlegt: „Wenn jetzt jeder ein E-Auto kaufen könnte, wo nehmen wir denn dann alle den Strom her? Ich stürze mich jetzt nicht in Schulden, nur weil der Staat mit dem Kopf durch die Wand will.“

„Es ist doch geklärt, wo der Strom herkommt“

Rüdiger Kürsten stellt fest: „Solange unsere Alt-Autos in andere Länder verschifft werden und dort weiterhin CO2 ausstoßen, macht es keinen Sinn, auf Elektro umzustellen. Auch sollte erst einmal geklärt werden, wo der ganze Strom erzeugt werden kann, der für den Umstieg benötigt wird. Atomstrom von unseren Nachbarn ist nicht die Lösung.“

Heinz Hofricht entgegnet: „Es ist doch geklärt, wo wir den Strom herbekommen. Das Elektroauto kann und wird Teil der Energiewende sein. Du hast im Elektroauto einen riesigen Energiespeicher, der im Endausbau dann auch die Spitzen aus dem Netz nehmen kann. Erste Modelle, die ihren Strom aus den Akkus wieder abgeben können, sind bereits auf dem Markt. Stichwort: Hausspeicher.“

Leser tauschen Argumente gegen und für ein Elektroauto aus

Michael Motz sieht es so: „Solange unsere Verbrenner noch völlig in Ordnung sind, werden sie weiter gefahren, bis nix mehr geht. Dann mache ich mir über ein E-Auto Gedanken. Nur so geht Umweltschutz.“ Manuel Rebhandl empfindet das alles als „total sinnfrei und nur umständlich.“ Für die Masse sei das frühestens in zehn Jahren brauchbar. „Und auch erst, wenn Laden noch schneller geht. Jetzt ist es noch eine Spielerei für Leute, denen langweilig ist beziehungsweise die eben ein Haus haben und immer laden können.“

David Simon zählt die aus seiner Sicht vorhandenen Vorteile des Elektroautos auf: „Stinkt nicht. Keine öligen Finger. Leise. Kurzstrecken unschlagbar. Im Stau kein Verbrauch. Kein Getriebe, Schalten war gestern. Drehmoment gigantisch. Nie wieder eine Dampfmaschine.“

„Bin froh, dass es eine sinnvolle Alternative gibt“

Michael Ferdinand meint: „Wenn mein altes Schätzchen die Segel streicht (voraussichtlich in etwa zwei bis drei Jahren), wird es auf jedem Fall ein E-Auto geben.“

Paula Krause sei mit Ölkrise, autofreien Sonntagen, der Abhängigkeit von erdölexportierenden Ländern (inklusive damit verbundenen wirtschaftlichen politischen und kriegerischen Konflikten) und mit dem Wissen um massive Umweltschäden durch Förderung, Transport und Verbrauch von fossilen Brennstoffen groß geworden. Daher bin ich froh, dass es jetzt endlich mit der E-Mobilität eine sinnvolle Alternative gibt, auch wenn da noch nicht alles perfekt ist und man vielleicht noch ein paar Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen muss. Ich möchte jedenfalls keinen Verbrenner mehr fahren müssen. Mal ganz abgesehen davon, dass so ein Stromer beim Fahren Mega-Spaß macht.“

„Ich bin kein Freund von E-Autos“

Sascha Holzmann meint: „Ich habe doch zwei Autos. Wozu noch ein drittes? Ich bin kein Freund von E-Autos. Solange ich nix gesetzlich kaufen muss, ist es mir so was von egal, womit ich beziehungsweise andere fahren wollen oder müssten.“ Rainer Schneider sagt noch: „Auf keinen Fall! Vollkommen undurchdacht und aus dem Boden gestampft, um die selbst ernannten Klimaretter zu besänftigen.“

Lutz Bielagk stellt fest: „Viele feiern das E-Auto als Heilsbringer ab, aber das ist es nicht. Klar wurden mehr E-Autos zugelassen, aber man muss es auch mal objektiv sehen – ohne den sogenannten Umweltbonus hätten sich bestimmt nicht so viele Leute eins gekauft. Und leider wird die dadurch geförderte Umweltzerstörung nur woandershin verlagert.“

Von Juliane Lange