OZ-Leser diskutieren über Feier von Hansa-Fans: „Ich bin echt sprachlos“

Die von rund 600 Hansa-Fans begangene „Geburtstagsfeier“ zum 56-jährigen Bestehen des Vereins am zurückliegenden Dienstag hat zu Diskussionen geführt. Leser stoßen sich vor allem daran, wie die Teilnehmenden gefeiert haben. So sind beim Marsch durch die Rostocker Innenstadt Pyrotechnik und brennende Handfackeln zum Einsatz gekommen. Und auch dass Vereinschef Robert Marien und Rapper Marteria bei dieser Aktion zugegen waren, missfällt vielfach.

Jasmin Wagner zeigt sich verwundert, zitiert zunächst: „‚Selbstverständlich tragen wir als Verein eine gesellschaftliche Verantwortung‘, so der Vorstandsvorsitzende Robert Marien. Und dann zieht er an der Spitze mit Rapper Materia im Schlepptau und circa 600 Mann und massiver Pyrotechnik durch die Innenstadt Rostocks. Wow, ich bin echt sprachlos.“

André Korb beschwichtigt, meint: „Man kann es auch mal so hinnehmen, wie es ist. Jeder, der in Rostock wohnt, weiß, dass es den FC Hansa Rostock hier gibt. Und jeder Verein wurde irgendwann mal gegründet, und bei uns ist es nun mal der 28.12.1965. Da wird dann auch mal entsprechend gefeiert. Oder geht ihr zum Feiern in den Keller? Hört auf, zu heulen und lasst den Leuten das Wenige, was sie noch haben. Wir dürfen ja so schon so gut wie nichts mehr machen. Ich freue mich schon auf den 60. Geburtstag unseres Vereins.“

„Worum ging es hierbei?“

Helge Bothur ist enttäuscht, stellt sich die Frage: „Wenn also von Hansa-Anhängern massenhaft gegen Regeln des Zusammenlebens verstoßen wird, ist das Darüber-Berichten Gejammer und Sich-ins-Höschen-machen? Worte wie Wünsche. Dieses Auftreten, Herr Marien, wird eine Rolle spielen, wenn es darum geht, ob die Stadt dem Verein demnächst das Stadion abkauft. Wohlgemerkt, um ihn zu retten. Im Übrigen fanden Aufzüge mit solchem Erscheinungsbild zuletzt in den 30er- und 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts statt. Ich hoffe, es ging wenigstens nicht darum, hier Anleihe zu nehmen. Oder gerade doch?“

Hansa-Fans am Neuen Markt in der Hansestadt Rostock: Mit Pyrotechnik, Feuerwerk und Gesängen feiern sie das Jubiläum ihres Vereins. Quelle: Frank Hormann

Bothur sagt mit Blick auf die regelmäßigen Corona-Demos noch, dass es kein Recht auf Regelverstöße gebe, weil sie woanders geduldet würden. „Auch finde ich, dass gerade jetzt unser Verein (mein Herz schlägt auch ohne Mitgliedsbuch für Hansa) eher tatsächlichen Fansupport auf allen Ebenen braucht als martialische Symbole (Aufmarsch, Frakturschrift), die eindeutig missgedeutet werden können. Diesen Geburtstag gemeinsam (Stadtgesellschaft, Verein, Fanszene) vorzubereiten und zu feiern, wäre meines Erachtens eher im Sinne der Gründungsväter gewesen.“

Verstoß gegen Versammlungsgesetz? Polizei ermittelt

Daniel Junghanß hingegen ist überzeugt: „Bei jedem Verein der Welt werden Jubiläen martialisch von der Fanszene gefeiert, das gehört dazu, um auch Stärke und Zusammenhalt zu demonstrieren. Daran ändern Leute mit einem eher linken Weltbild gar nichts, weil es mit den 30er- und 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts nämlich gar nichts zu tun hat.“ Aus diesem Grund seien „solche Kommentare nervig“, so Junghanß.

Ronny Linke findet: Das war eine „coole Aktion“. Neben dem unterschiedlichen Echo auf den Abend hat das Ganze ein Nachspiel für einige Beteiligte. Wegen des Zündens von Pyrotechnik sowie nicht genehmigter Drohnenflüge wurden mehrere Anzeigen aufgenommen und Ordnungswidrigkeitsverfahren in die Wege geleitet, unter anderem auch wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Von Juliane Lange