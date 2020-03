Rostock

Können Bewegungsdaten im Kampf gegen das Coronavirus helfen? Einige Staaten nutzen bereits die Handyortung. Und auch jeder zweite Deutsche hätte nichts gegen die Nutzung von Handydaten angesichts der gegenwärtigen Lage.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov sagten 50 Prozent, sie hielten die Ortung von Kontaktpersonen von Infizierten über die Standortdaten für sinnvoll. 38 Prozent fänden das unangemessen, zwölf Prozent machten keine Angaben. Ein Blick in die Kommentarspalten der OSTSEE-ZEITUNG zeigt, wie kontrovers die Frage unter OZ-Lesern diskutiert wird.

Überwachung muss Grenzen haben

Sylvia Steinmeyer notiert empört: „Das sprengt ja wohl völlig den Rahmen. Man ist eh schon total eingeschränkt und dann soll man auch noch so überwacht werden?“ Wer da zustimme, schreibt Steinmeyer weiter, und das sinnvoll finde, rufe bei der Leserin Zweifel hervor. Steven Proske meint: „Das ist ja schon fast Überwachung im ganz großen Stil. Ich bin dagegen. Freiheit ist was anderes.“

OZ-Umfrage: Sollten im Kampf gegen Corona auch Ihre Handy-Daten erfasst werden?

René Lohrbeer fragt: „Wo ist das Problem? Die Großkonzerne hören uns eh überall über Smartphone, Boxen und vieles mehr ab. Aber wenn die Politik es für unsere Gesundheit nutzen will, ist Panik angesagt.“ Fabian Poller setzt dagegen: „Also ganz ehrlich, wer es jetzt noch nicht merkt, dass wir immer mehr auf einen Überwachungsstaat zusteuern, dem kann man echt nicht mehr helfen.“ Und Katrin Lange formuliert es so: „Herzlich willkommen im neuen Überwachungsstaat der neuen DDR. Passierscheine gibt es schon, ich habe selbst einen“, so Lange, die prognostiziert, dass „die meisten Läden“ nach der Krise pleitegehen. „Dann werden sie verstaatlicht und dann sind wir wieder in einem Regime, wovon wir uns vor 30 Jahren befreit haben.“ Marianne Duitscher fügt hinzu: „ Handyortung? Nein, Danke!“ Manuela Truhlsen ergänzt erzürnt: „Natürlich. Erst Handyortung und dann nur noch Kartenzahlung. Dann wissen die, wo wir sind und was wir kaufen. Geht’s noch? Was wollen die noch von uns?“

Wer nichts zu verbergen hat, braucht sich nicht zu fürchten

Anita Baresel vertritt die folgende Meinung: „Bei mir passiert nichts spannendes und wenn doch, dann lässt man das Handy zu Hause. Das weiß doch mittlerweile jeder, dass Google Maps automatisch den Standpunkt ortet. Das ist keine Aufregung mehr wert. Ich glaube auch nicht, dass der normale Bürger, der arbeiten und ab und zu feiern geht, ausspioniert wird.“ André Ebert hingegen ist der Auffassung, dass „sie jetzt endlich einen Grund gefunden haben, dass die Menschen freiwillig ihre Persönlichkeitsrechte und ihren Datenschutz aufgeben. Science fiction wird wahr. Der gläserne Bürger wird Realität. Wann wird es kommen, dass man es ok findet, Menschen zu orten, die unbequeme Fragen stellen oder anders denken? Gab’s alles schon mal. Damals haben viele Leute dafür gekämpft und sind dafür gestorben, dass es so was nicht mehr gibt.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Peter Heuser hält fest: „Jeder, der nichts zu verbergen hat, kann es in diesen Zeiten nur gut heißen. Wenn die Maßnahmen wieder vorbei sind, kann und sollte man es wieder verbieten.“ Gunnar Knauf aber meint: „Wird man aber nicht, weil es ja so gut funktioniert hat. Und apropos nix zu verbergen. Da muss ich immer lachen. Sorry, aber jeder, auch wirklich jeder Mensch, der sich im öffentlichen Raum in Deutschland bewegt, verstößt mindestens einmal die Woche gegen irgendeine Regel oder irgendein Gesetz. Das Problem ist bloß, dass wir es gar nicht mitbekommen, weil wir diese Regel/Gesetze und deren Ausführungsbestimmungen dann gar nicht kennen und auch gar nicht alle kennen können. Und Unwissenheit schützt bekanntlich vor Strafe nicht.“

Mehr lesen:

Von Juliane Lange