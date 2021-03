OZ-Leser diskutieren über Lockerungen in MV: Wie praktikabel sind diese?

Rostock

Tag eins weitreichender Lockerungen, etwa im Einzelhandel, in Rostock und Vorpommern-Rügen hat zahlreiche Leserreaktionen hervorgerufen. Nach dem mehrmonatigen Lockdown wurden die Öffnungen vielfach sehnlichst erwartet.

Doch es melden sich auch Leser zu Wort, die angesichts der weiterhin bestehenden Hygieneregeln auf den Onlinehandel setzen. Auch wird darüber diskutiert, dass die Gastronomie im Land ab 22. März wieder öffnen darf – allerdings nur im Außenbereich.

„Das ist doch ein Witz“

Ein hoffnungsvoller Ausblick also? Diana Kalsow meint: „Das ist doch ein Witz. Ab 22. März also dürfen die Terrassen wieder genutzt werden. Dort müssen dann Tische aussortiert werden, damit der Abstand eingehalten werden kann. An kalten oder Regentagen läuft gar nichts.“ Auch Michael Borchardt zeigt sich unzufrieden: „Nur draußen und unter Umständen noch mit Test. Das ist doch nicht praktikabel. Und erst recht keine Perspektive. Also am 22. März werden wir es vielleicht auf 10 bis 14 Grad Außentemperatur tagsüber bringen. Wer setzt sich da, geplant mit Termin, raus?“

Sein Vorschlag: „Einfach aufmachen draußen und gut ist. Mit der Luca-App ist die Nachverfolgung um ein Vielfaches einfacher geworden.“ Frank Schmitz indes verstehe die Reihenfolge der Öffnungen nicht. „Die Gastronomie hat voriges Jahr so viel Geld investiert und für guten Abstand gesorgt. Da frage ich mich ernsthaft, warum sie so spät erst öffnen dürfen.“

Öffnungen bringen nichts ohne Urlauber

Melanie Rau ist überzeugt, dass Öffnungen von Restaurants und Einzelhandel auf Usedom nichts brächten, „wenn die Urlauber fehlen“. Zuvor müssten die Hotels aufmachen, so Rau. „Wir brauchen die Touristen dringend. Ich glaube nicht, dass die vielen coronabedingten Arbeitslosen alle essen oder shoppen gehen werden.“

Gisela Weidner bestätigt das Gesagte: „Wir brauchen die Urlauber. Es bringt nichts, Gaststätten aufzumachen ohne Gäste. Es hält sich jeder an die Regeln. Wir haben das voriges Jahr gesehen. Alle Urlauber sind vernünftig, die Einheimischen auch.“ Für Eberhard Kalus steht zu befürchten: „Und wenn Touristen kommen, wird Jagd auf auswärtige Kennzeichen gemacht.“

Leser bleibt mit Familie zu Hause

Moritz Heinzig bleibt mit Familie zu Hause, „egal was aufmacht“. Erst mit der Impfung und der Chance auf einen milden Verlauf geht’s für die Heinzigs wieder unter Leute. „Das Sparbuch freut es.“

Gerold Schwarz mosert: „Möglich, könnte, wenn, dann, Überlegung, Konferenz, Schule auf, Schule zu, zwei Familien, fünf Personen, Impfzentrum, Impfstoff, Corona-App. Nichts funktioniert ansatzweise. Steuern werden verpulvert. Leute, ich kann den unkoordinierten Kurzblick nicht mehr hören.“

Rechtliche Schwierigkeiten?

Zu den Lockerungen beim Handel in Rostock und Vorpommern-Rügen notiert Christina Hellwig. „Dass sich die Händler jetzt Nachweise des Wohnortes zeigen lassen sollen, ist rechtlich eine Grauzone. Das ist Diskriminierung und ich denke, da werden die Gerichte gut zu tun haben.“ Hellwig fragt: „Die Verkäuferin, die aus dem Landkreis kommt, darf den Laden dann auch nicht betreten zum Arbeiten? Da sind Stress und Ärger vorprogrammiert.“

David Schreyl erwidert: „Das mag zwar stimmen, dass es rechtlich schwierig ist, aber ich denke, dass es zum Schutz des Handels und der Bürger ist, um einen schnellen Anstieg der Infektionen und Einkaufstourismus zu verhindern. Denn wenn die Infektionen schnell ansteigen, muss wieder geschlossen werden, was dann natürlich auch kontraproduktiv für alle Beteiligten wäre.“

Matthias Löbsack gibt sich optimistisch: „Jetzt kann es wieder losgehen. Hoffentlich denken auch die Gäste dran, sich an die Verordnungen zu halten, damit es keine weiteren großen Ausbrüche gibt und die Unternehmen sich erholen können.“ Iris Kruschinski ergänzt: „Ich wünsche allen einen guten Start und hoffe, dass es länger anhält.“

Von Juliane Lange