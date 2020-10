Rostock

Die Maskenpflicht am Arbeitsplatz, sie hat im öffentlichen Diskurs Befürworter und Kritiker auf den Plan gerufen. Berlin nun führt als erstes Bundesland die Maskenpflicht im Büro ein. Auch in ersten Unternehmen in MV muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Das Thema hat unter OZ-Lesern kontroverse Reaktionen ausgelöst. Da gibt es diejenigen, die eine Bedeckung von Mund und Nase als einzig sinnvolle Maßnahme erachten, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden – mindestens aber eine Verbreitung eindämmen kann. Und auf der anderen Seite gibt es jene Leser, die das Konzept für wenig zielführend halten.

Leser fühlen sich zum Teil machtlos

Angelika Wie fragt zunächst, was das Sinnieren über das Thema bringe. „Selbst wenn über 78 Prozent dagegen sind, entscheidet die Regierung trotzdem über unsere Köpfe hinweg.“ Sandra Witteck positioniert sich gegen eine solche mögliche Anordnung, die auch für MV diskutiert wird. „Ich werde es definitiv nicht machen. In meiner Firma wird eh von keinem auf Coronaschutz geachtet. Keine Desinfektion der Türen oder sonst was. Also brauch mir auch keiner mit dem Mist kommen.“

Heinrich Fischer indes hält fest: „Na ich denke, wenn alle eine Maske tragen würden, dann werden nicht mehr 2000 Leute krank pro Tag, sondern wesentlich weniger, und wäre das schlecht?“ Bonny Maschke sagt zudem: „Andere Berufsgruppen müssen sie doch auch tragen. Und unsere Kinder in den Schulen auch, leider.“

Angela Milde findet: „Es wird wohl immer bekloppter. Am schlimmsten ist, dass unsere Kinder so drangsaliert werden.“

„Es ist absolut nervig, aber es bleibt einem ja nichts anderes übrig“

Robert Mewes zeigt sich in seinem Statement äußerst skeptisch, findet „immer wieder faszinierend“, so notiert er es, „wie das Hygienekonzept verteidigt wird von Ärzten, Wissenschaftlern und Forschern. Es ist beachtlich, mit welcher Vehemenz normale Bürger den Drang nach Masken in Kauf nehmen. Ich frage mich seit Langem nur: Die jährliche saisonale Grippewelle verursacht keinen solchen Aufriss. Warum nicht? Wir halten Kinder mit Grippesymptomen nicht von den Schulen, Kitas fern. Wir selbst gehen mit Schnupfen, etwas Husten weiterhin zur Arbeit und riskieren die Ansteckung anderer. Jedes Jahr aufs Neue. Niemand hat bisher nach Masken gefragt oder diese gefordert. Es wird Zeit, Kraft und Geld in die Erforschung eines Impfstoffes gesteckt, es wurde viel Geld in eine App gepulvert und keiner weiß, ob das hilfreich ist.“

Vivian Piehl berichtet, dass sie in der Gastronomie tätig ist. „Ergo trage ich die Maske neun Stunden am Stück. Es ist absolut nervig, aber es bleibt einem ja nichts anderes übrig.“ Kevin Sauer setzt an dieser Stelle hinzu: „Da ich kein weinerlicher Mensch bin, wäre es kein Problem für mich.“

Auch Nadine Meyer schildert aus ihrem Berufsalltag, wenn sie eine Maske trägt: „Bei Meetings müssen wir es, aber bei der eigentlichen Arbeit wird es schwierig, wenn man den ganzen Tag telefoniert.“

Von Juliane Lange