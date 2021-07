Zinnowitz

Nach dem Unfall auf der Seebrücke von Zinnowitz auf Usedom vor einer Woche ist eine Diskussion um die Sicherheit der Brücken im Land entbrannt. Ein Zweijähriger war rund vier Meter in die dort nur 40 bis 50 Zentimeter tiefe Ostsee gestürzt und blieb unverletzt. Die Mutter war hinterhergesprungen, erlitt eine offene Sprunggelenkfraktur.

Nach ihren und Angaben von Zeugen soll sie den Jungen für eine Fotoaufnahme an das Geländer gestellt haben. Dieser verlor die Balance und stürzte ab.

Fehlendes Verantwortungsbewusstsein?

OZ-Leserin Anna Anna nun beklagt fehlendes Verantwortungsbewusstsein. „Man muss doch echt nicht immer für alles andere verantwortlich machen. Eigenverantwortung lässt sich nicht abschieben, und sein Kind sollte man immer im Blick haben.“

Bernd Sturzrehm sieht es auch so: „Schuld haben anscheinend bei einigen Eltern immer andere. Die Eltern sollten sich einmal hinterfragen, welche Aufsichts- und Fürsorgepflicht gegenüber ihrem Kind besteht.“ Falk Meinhardt kritisiert: „Wenn man sein kleines Kind auf die Brüstung setzt, um es zu fotografieren, und es dann nach hinten runterfällt, sagt das glaube ich sehr wenig über die Sicherheit aus.“

„Zweijährige gehören auf der Brücke an die Hand“

Susanne Koppermann ist der Auffassung: „Zweijährige Kinder gehören auf der Brücke an die Hand von Mutter oder Vater. Genauso bei Hauptstraßen. Alles andere ist fahrlässig von den Eltern.“ In diese Richtung argumentiert auch Leserin Isi Pa: „Genauso sehe ich es auch. Meine Kinder und Enkelkinder sind immer an der Hand gegangen, als sie klein waren, egal ob auf der Straße oder beim Einkaufen. Es gab gar nichts anderes. Aber ich habe sehr oft beobachtet, dass die Erwachsenen heute das gar nicht mehr mit dem An-der-Hand-Gehen machen.“

Nadine Timm meint süffisant: „Am besten stellt sich jetzt noch jemand hin und dokumentiert, ob alle Kinder an der Hand laufen. Es war ein Unfall, und die passieren überall. Und ja, es kann auch jeden von uns treffen. Die Mama wird daraus gelernt haben. Klar sollte man einfach mehr achtgeben, gerade da, wo es gefährlich ist, aber es ist passiert.“

Friedhelm Otto sieht es so: „Fast alle regen sich hier über die Mutter auf und schimpfen über ihre Aufsichtspflicht. Was ist eigentlich mit dem zwölfjährigen Mädchen, welches auf die Wellenbrecher vor Ahrenshoop geklettert ist? Da wurde nicht über die Aufsichtspflicht der Eltern diskutiert, nur weil das Mädchen zwölf Jahre alt war? Was ist mit dem tödlichen Unfall letztes Jahr, bei dem zwei Kinder auf den Wellenbrechern gespielt haben und der Vater beim Rettungsversuch tödlich verunglückte? Sicherungsmaßnahmen an den Geländern sind dringend erforderlich, die Abstände sind zu groß. Selbst Erwachsene sitzen oft auf der Brücke und lassen die Beine herunterhängen. Tolle Vorbilder für kleine Kinder. Bei Rot über die Ampel laufen, Kinder sehen es und machen es nach. Leute, fasst euch alle an eure Nase und überlegt, ob ihr zu 100 Prozent alles richtig macht.“

„Unfälle passieren. Es gibt viele Gründe“

Die absolute Sicherheit gibt es nicht, sagt Kathrin Müller-Meier und notiert: „Zwei Meter hohe Absperrung mit Stacheldraht oben, dann kann auch keiner mehr spontan drüberhüpfen. Man kann nicht alles zu 120 Prozent sicher für alles und jeden machen. Unfälle passieren aus Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit. Es gibt viele Gründe. Wichtig ist, dass Dinge bei normalem Gebrauch sicher sind. Und fast jeder von uns hat schon mal das Kind kurz aus den Augen verloren oder sich selbst aus Unachtsamkeit in Gefahr gebracht. In 99,9999 Prozent der Fälle geht es ohne Probleme gut aus.“

Von Juliane Lange