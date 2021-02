OZ-Leser fordern Lösung: Trucker brauchen warmes Essen

Rostock

Der Corona-Lockdown macht auch vor der Mobilität nicht halt. Weil die Autobahn-Restaurants in den Raststätten in MV geschlossen sind (im Angebot sind nur Mitnahmegerichte in den Tankstellen-Shops), bleibt vielen Lkw-Fahrern nur das Selberkochen, um wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag verzehren zu können. Bei zahlreichen Lesern hat die Meldung Empörung hervorgerufen, sie sehen eine ganze Branche schlecht behandelt.

Silvia Rothe stellt klar: Die Trucker hielten den Laden am Laufen, arbeiteten rund um die Uhr und würden dann so unmenschlich behandelt. „Der Mensch an sich ist immer weniger wert und verliert seine Rechte immer mehr.“ Madlen Rech sagt: „Beschämend, dass mal wieder deutlich aufgezeigt wird, dass an jene Berufsgruppen überhaupt nicht gedacht wird, die es uns jeden Tag ermöglichen, unter anderem Lebensmittel einzukaufen.“ Susanne Schwebs bezeichnet den Umstand durch Corona als „Schande“, notiert zudem: „Die Jungs arbeiten, sind den ganzen Tag unterwegs. Sie müssen immer auf öffentliche WCs und Duschen und jetzt können sie noch nicht mal etwas Warmes essen.“ Als Alternative würden „vertrocknete Brötchen zu Mondpreisen angeboten“, moniert Daniela Lindner. Reine Abzocke sei das, sagt auch Enrico Schmidt. Er blickt auf seine Trucker-Zeit zurück. So sei es bei ihm üblich gewesen, selber zu kochen, „generell Selbstverpflegung, wenn ich die Woche unterwegs war.“

Kaffeemaschine, Wasserkocher und Mikrowelle an Bord

Torsten Bojanowski berichtet: „Tja, in Brandenburg und Niedersachsen kann man auch als Berufskraftfahrer drinnen am Tisch essen und trinken. In Mecklenburg-Vorpommern nicht.“ Peter Rietzschel war lange Jahre als Lkw-Fahrer unterwegs. „Ich bin froh, dass ich vor circa zehn Jahren meinen Lkw-Schein nicht verlängert habe. Fast immer Nachtfahrten, kaum Heimreisen und eine miese Bezahlung.“ Alex Krüger macht den Vorschlag, dass die Restaurants an den Rasthöfen auch warme Speisen zum Mitnehmen anbieten könnten. „So wie es in den Kantinen auch möglich ist. So müssten sie das auch anbieten, und verdienen würden sie daran doch auch was.“ Eine weitere kritische Innenansicht kommt von Marco Kluge: „Also, ich bin, denke ich, nicht die Ausnahme. Ich habe eine Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle und Gaskocher im Lkw. Ich sehe nicht ein, warum ich für einen Kaffee 3,50 Euro bezahlen soll. Wenn es Essen zu einem vernünftigen Preis gibt, sind es nur irgendwelche fettigen Sachen, die nicht gerade förderlich sind, wenn man den ganzen Tag nur sitzt. Und die meisten meiner Kollegen sehen das auch so und ich kenne keinen, der in diesen Restaurants essen geht. Also: „Bitte benutzt die Lkw-Fahrer nicht, um die viel zu teuren Bistros mit schlechtem Essen aufzumachen.“

Wichtig für die Versorgung mit allem Lebensnotwendigen

Diana Uden scherzt: „Das ist die neue Trucker-Diät, nein, jetzt mal im Ernst. Wenigstens die Cafés sollten geöffnet haben. Damit die auch mal was Warmes in den Bauch kriegen.“ Sandra Reddig findet die Sache „echt traurig“ und fügt hinzu: „Die Männer und Frauen versorgen uns mit all dem, was wir für uns, unser Heim, unsere Tiere und so weiter brauchen, und dann werden sie so hängen gelassen. Wie wäre es, wenn sie gar nicht mehr fahren würden?“, fragt Reddig.

Doreen Lehmann empfiehlt: „An der A 24 gibt es einen Autohof in Neuruppin. Da ist jeder Trucker herzlich willkommen, es gibt genug Parkplätze, dort wird selbst gekocht und jeder Trucker darf auch gerne im Bistro speisen, alles zum kleinen Preis. Zusätzlich gibt es auch Duschen und WC, die rund um die Uhr geöffnet sind.“ Und Helmut Augustyniak hinterlässt folgende Botschaft: „Danke an alle Berufskraftfahrer, Frauen und Männer hinter dem Lenkrad, allzeit gute Fahrt!“

Von Juliane Lange