OZ-Leser fordern mehr Frauen in der Politik: „Es muss sich eine Menge ändern“

Rostock/Schwerin

Es ist kein MV-spezifisches Problem, doch auch hierzulande mangelt es in der Politik an Frauen. Möchte Frau sich politisch engagieren, fehlt es häufig an der Akzeptanz – in der eigenen Familie, unter künftigen Kollegen und in der Öffentlichkeit, sagen die, die den Schritt bereits gegangen sind. Was also müsste sich ändern, damit mehr Frauen den Weg in die politischen Ämter anstreben? Leser suchen Antworten.

Ole Rostock regt an, „diesen Zustand vielleicht mal philosophisch zu betrachten“ und hier „nach dem Sinn des Lebens zu fragen, welcher in der Erhaltung der Art besteht.“ Genau hier nämlich komme den Frauen natürlicherweise eine besondere Rolle zu, „die der Wertschätzung, Unterstützung und Förderung aller bedarf“, meint der Leser. „Sind doch Schwangerschaft, Geburt und Kinderbetreuung mitunter konträr zu Karriere und Beruf. Daraus resultieren Nachteile gegenüber Männern hinsichtlich der Berufserfahrung und der Wissensaneignung.“ Bernd Sturzrehm erwidert: „Komisch, männliche Politiker haben doch die gleichen Bedingungen. Eigentlich sollte jede Frau, die in der Politik Karriere machen will, wissen, worauf sie sich einlässt.“ So sieht es auch Alexander Müller: „Gelten für Männer nicht dieselben Bedingungen?“, so seine Frage. Er schiebt die Vermutung, wiederum als Frage formuliert, hinterher: „Sind Männer gegebenenfalls einfach zum Verzicht auf Sachen bereit, die Frauen wichtig sind?“ Heidrun Baumann stellt folgende Frage zur Diskussion: „Vielleicht sind Männer einfach die besseren Politiker?“

„Frauen wurden lange Zeit ausgeschlossen“

Janina Goldschmidt bedauert, dass „immer nur die großen Parteien zu Wort kommen. Ja, es mangelt definitiv an Diversität im Landtag. Dass aber zum Beispiel in der Tierschutzpartei über 50 Prozent der Kandidierenden weiblich sind, wird nirgends erwähnt.“ Zum Frauenanteil bei den Freien Demokraten äußert sich René Domke: „In der FDP sind gleich drei Frauen unter den ersten fünf Listenplätzen, ganz ohne Quote. Geht doch, und die brennen alle drei für Politik.“ Daraufhin wirft Christian Albrecht ein: „Und im Bundestag hat die FDP aktuell einen Frauenanteil von 22,5 Prozent. Klappt also wunderbar bei der FDP mit den Frauen.“ Bennet Muys hat folgende Auffassung, aber gleich voraus, dass er „jetzt mal ganz böse“ sei. „Eine Person, die an der Spitze etwa eines Rathaus stehen möchte, sollte über genügend Durchsetzungsvermögen verfügen, um sich eine solche Position auch erkämpfen zu können. Ich denke, es liegt einfach auch mit daran, dass viele Frauen nicht solche Rampensäue wie ihre männlichen Kollegen sind und sich nicht in diese Positionen bringen wollen.“

Andrea Sachow aber meint: Jeder Städte- oder Gemeindetag könne sich eine Menge einfallen lassen, um Frauen willkommen zu heißen. Sachow glaube nicht, dass es am mangelnden Interesse der Frauen scheitere, sondern an einer „über Jahrzehnte gewachsenen männerdominierten Struktur“ in der Politik genauso wie in vielen Unternehmen. „Frauen wurden lange Zeit von der parlamentarischen Demokratie ausgeschlossen“, sagt Sachow. Und dies zeige sich noch heute. „Es muss sich eine Menge ändern.“

Von Juliane Lange