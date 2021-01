Rostock

Am Dienstagnachmittag sitzen die Bund- und Länderchefs zum ersten Mal in diesem Jahr wieder in einer Video-Schalte zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu diskutieren. Eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar gilt als sicher.

Maximal eine Entscheidung für die nächsten vier Wochen darf bei der Konferenz getroffen werden – so verlangt es das Infektionsschutzgesetz. Aber sind die Menschen im Land der Meinung, dass der Lockdown auch darüber hinaus verlängert werden muss? Wir haben die OZ-Leser in einer Online-Umfrage abstimmen lassen.

Mehr als die Hälfte gegen Verlängerung

Über die Hälfte der 422 Teilnehmer, nämlich 57,3 Prozent, sind demnach dafür, dass der Lockdown gar nicht verlängert, sondern wie geplant am 10. Januar beendet werden sollte. Genau der gegenteiligen Meinung sind 26,8 Prozent, die es für nötig halten, noch bis mindestens Anfang März den jetzigen Kurs zu fahren.

Für den Mittelweg – den Lockdown bis maximal Ende Januar zu verlängern, entschieden sich 14 Prozent. Die restlichen 1,9 Prozent haben bis dato noch keine klare Meinung zu dem Thema.

Von OZ