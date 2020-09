Schwerin

Der Streit um den Rundfunkbeitrag löst nicht nur unter Politikern in MV heftige Debatten aus – auch OZ-Leser diskutieren. Zum Hintergrund: Um den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu decken, empfiehlt die Landesregierung dem Parlament, die geplante Erhöhung der Abgabe von 17,50 auf 18,36 Euro mitzutragen. Die 16 Ministerpräsidenten der Länder hatten die Erhöhung bereits im Juni unterschrieben, doch sie benötigen auch das Ja aller Landtage.

Geplant ist, dass der Rundfunkbeitrag zum 1. Januar 2021 von 17,50 Euro um 86 Cent auf monatlich 18,36 Euro steigt. Es wäre die erste Erhöhung seit 2009. Der Rundfunkbeitrag ist die Haupteinnahmequelle von ARD, ZDF und Deutschlandradio.

Unverständnis über geplante Erhöhung

Maik Zoschke meint: Eine Abschaffung sei längst überfällig. „Oder bekommt MV davon auch etwas ab? Dann würde ich die Befürwortung der Landesregierung nachvollziehen können. Aber mal im Ernst: Diese Abgabe gehört abgeschafft. Die Regierung sollte sich mit wichtigeren Sachen beschäftigen. Vielleicht damit, dass alle in die Rentenkasse einzahlen, auch die Politiker.“

Andreas Born findet: „Eine Frechheit, gerade in dieser Zeit. Viele haben Kurzarbeit oder werden ihre Arbeit verlieren, während es bestimmte Gruppen überhaupt nicht betrifft. Und da wird dann noch erhöht. Von der Bezahlung dort reden wir mal lieber gar nicht.“

„Für hohe Monatsgebühr kann man mehr Qualität verlangen“

Angelique Kummer hat damit ein Problem, „dass man die Abgabe zahlt, nur weil man ein Gerät dafür hat. Ich gucke kein TV, nur Netflix ab und an. Man bezahlt für nichts und wieder nichts. Und gerade jetzt, wo die Leute alle weniger Geld bekommen und demnächst auch im Einzelhandel wieder ordentlich angezogen wird. Und MV ist nun mal eines der Bundesländer, wo das Geld bei vielen an jeder Ecke fehlt.“

Manfred Göddertz hat folgende Meinung: „Der jetzige Beitrag ist bei den TV-Programmen schon überzogen. Radioprogramme sind teils auch schon an der Grenze der Vernunft, sehr viel Geplapper.“ Zuletzt besonders gestört, so schreibt es Göddertz, habe ihn die Berichterstattung über den Fall Alexej Nawalny. Die Story ist bei logischem Denken lächerlich. Die Charité spielte schon bei Timoschenko eine unrühmliche Rolle, todkrank und plötzlich gesund? So gibt es viele Beispiele, die von den Öffentlich-Rechtlichen einfach nicht berichtet werden. Für diese hohe Monatsgebühr kann man einfach mehr Qualität verlangen.“

Ohne Öffentlich-Rechtliche ist unsere Demokratie gefährdet

Sven Röger wirft ein: „Ich könnte mir vorstellen, dass ein großer Teil der Leute, die hier diskutieren, überhaupt nicht wissen, was alles durch die Gebühren finanziert wird, wie viele und welche Radiosender, wie viele und welche Fernsehsender, welche Onlineangebote vorhanden sind. Ein reichhaltiges Angebot. Über die Inhalte und Verbesserungen kann und sollte man natürlich diskutieren.“

Benjamin D. Schmidt betont: „Ich zahle sehr, sehr, sehr gerne mehr für dieses tolle Fernsehprogramm und die neutrale Berichterstattung.“ Auch Karl Friedrich zeigt sich zufrieden mit dem Programm – und zahlt gerne mehr. „Das Angebot der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist immer sehr gut.“

Und Stephan Schmidt setzt noch hinzu: „Ohne Öffentlich-Rechtliche sind unsere Gesellschaft und Demokratie gefährdet. Wer sich mal die Nachrichten in den USA angesehen hat, der weiß, um was es geht. Verbesserungen und Reformen sollte es allerdings dringend geben.“

Von Juliane Lange