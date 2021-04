Rostock

Die Testpflicht beim Einkaufen stößt nur wenige Tage nach ihrer Einführung bei Händlern und Kunden gleichermaßen auf Kritik. Beide Seiten empfinden die Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie als weitere Hürde. Der Unmut richtet sich auch auf die Kosten und die derzeitigen Schwierigkeiten bei der Beschaffung ebenjener Tests beziehungsweise eines Nachweises.

Jenny Tonder sagt: „Diese Testpflicht schadet mehr als dass sie Nutzen bringt. Nicht nur in MV sollte das kritisiert werden“, so Tonder. Brigitte Gruhlke-Peters geht noch einen Schritt weiter und befürchtet: „Das hilft beim Aussterben der Innenstädte. Es gibt keine Coronahilfen mehr und bald muss Personal entlassen und Insolvenz angemeldet werden.“

„So ist die Regierung aus dem Schneider“

Kai Lundt hält fest, dass „damit zu rechnen gewesen sei. Er führt aus: „Erst ein Test-, dann ein Shoppingtermin, allein das in Einklang zu bringen, ist nicht immer einfach.“

Daniela Kroll sieht es so: „Aber so ist die Regierung aus dem Schneider. Ganz nach dem Motto: Wir lassen die Geschäfte auf, jetzt liegt’s am Bürger, ob er einkaufen geht und den Einzelhandel unterstützt.“

„Mache lieber ein paar Klicks im Netz“

Giesela Vierks sieht keinen Sinn in den Schnelltests, so schreibt sie es, „wenn er keine Sicherheit bietet, weil die Krankheit vielleicht erst einen Tag später ausbricht. Ich halte mich an Abstand, Maske und Hände waschen. Bisher hat es geholfen.“

Angela Gruel wirft die Frage auf: „Wer will sich schon genau festlegen, wann er shoppen geht – und dann sich noch vorher testen lassen. Man hat doch so schon genug mit seinen anderen Terminen zu tun, da muss doch der Stress mit Shopping-Terminen nicht auch noch sein.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier setzt auch der Beitrag von Karola Kriz an. „Es ist doch auch Blödsinn. Ich steige aus dem vollen Bus oder der Bahn, wo keiner getestet ist und gehe dann zum Shoppen. Und außerdem: Bei den Lebensmittelgeschäften fragt auch keiner nach einem Test.“ Marlene Langmann ist der Ansicht: „Unter diesen Bedingungen kann man die Geschäfte auch gleich wieder dichtmachen. Wenn man den Handel systematisch zerstören will, ist das genau der richtige Weg.“ Und Thomas Tedesco meint: „Bevor ich da einen Test mache, um Socken zu kaufen, mache ich lieber ein paar Klicks im Netz.“

Leser fordern Eigenverantwortlichkeit

Nach so viel Kritik wendet OZ-Leserin Cornelia Graurock ein: „Erstens hätte auch der Einzelhandel reagieren können, indem er Tests vor Ort im Geschäft bereitstellt und die Testgebühren auf einen getätigten Einkauf (ähnlich dem Freiticket für das Parken) anrechnet.“ Graurock fordert mehr Engagement mit Blick auf „Kundenbindung“ an.

Teddy Neumann hinterlässt, verbunden mit der Forderung nach klaren Konzepten, folgende Gedanken: „So kann man die Bereitschaft für einen kurzen, aber kompletten Lockdown der Händler, Gastronomen, Hoteliers und deren Kunden beziehungsweise Gästen auch bekommen.“ Es sagt: „Zwei Wochen noch mal alles zu und dann durchstarten. Dieses Wischiwaschi bringt keinem was und bedeutet nur weitere finanzielle Schäden bei den Gewerbetreibenden. Also bitte einen letzten Lockdown, wo sich wirklich alle an die Regeln halten und danach bitte vieles öffnen mit der Bedingung einer Luca-App und klaren Konzepten. Auch was private Dinge angeht, kann man die Luca-App einbinden. Familienfeier mit App und freiwilliger Selbsttestung der Oma zuliebe statt Versteckspiel. Das wäre Eigenverantwortung, die viele hier auch immer fordern.“

Von Juliane Lange