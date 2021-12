OZ-Leser haben entschieden: Das ist der schönste Adventskalender in MV.

Rostock

Die (Marzipan-)Würfel sind gefallen: OZ-Leser haben abgestimmt und den schönsten Adventskalender in Mecklenburg-Vorpommern gekürt.

Die OSTSEE-ZEITUNG hatten über 50 tolle Einsendungen erreicht, von denen es 24 ins Finale schafften. Die Weihnachtswichtel der OZ haben bei der Auswahl der Finalisten nicht nur Schönheit, sondern auch Aufwand und Entstehungsgeschichte des Kalenders berücksichtigt. In unserer Bildergalerie können Sie alle Adventskalender noch einmal bestaunen:

Zur Galerie Hier können Sie die selbstgebastelten Adventskalender der OZ-Leser bewundern

Das sind die Gewinner

Insgesamt haben 1243 Personen an der Abstimmung teilgenommen. Den ersten Platz belegt Christin Westendorf aus Kritzow. Für ihren Adventskalender haben 25,6 Prozent der Teilnehmer gestimmt. Sie hat den Kalender für ihre zehnjährige Tochter gebastelt.

„Sie ist ein besonderes Mädchen mit Handicap und liebt es, kreativ zu sein – und das am meisten an sich selbst. Also musste ein altersgerechter Make-Up-Kalender her. Einer, der auf ihre Bedürfnisse und Talente abgestimmt ist“, sagt die Mutter.

Der erste Platz geht an Christin Westendorf. Quelle: Christin Westendorf

„So befindet sich in jedem Rentier ein tolles Beauty Produkt sowie eine Lindor-Kugel in den unterschiedlichsten Sorten. So hat sie 24 Tage lang etwas für Leib und Seele“, sagt sie zu dem Adventskalender. „Ich wollte nur ein kleines bisschen zurückgeben.“ Auf Mutter und Tochter warten nun 400 Euro Weihnachtsgeld.

Den zweiten Platz belegt Denise Wendt aus Ribnitz-Damgarten. Sie hat 21,6 Prozent der Stimmen erhalten. „Ich habe für meinen dreijährigen Sohn eine Lokomotive mit meinem Plotter gebastelt. Der Kalender besteht aus einer Lok und 23 Wagons und ist mit Autos, Badezusatz und Kleinigkeiten gefüllt“, erzählt die Mutter. Die Familie gewinnt 300 Euro.

Den zweiten Platz belegt Denise Wendt. Quelle: Denise Wendt

Der dritte Platz geht an Mia Plewka aus Ribnitz-Damgarten. „Der Adventskalender für unseren Sohn ist bereits im vierten Jahr eine Wichteltür“, sagt die Mutter. „Jeden Tag passiert etwas vor der Tür, unser Wichtel Tjore schreibt Briefe, zaubert und bringt ab und zu auch ein Weihnachtsbuch mit.“ Der dritte Platz wird mit 200 Euro belohnt.

Der dritte Platz geht an Mia Plewka aus Ribnitz-Damgarten. Quelle: Mia Plewka

Doch auch eine Teilnehmerin der Abstimmung hat gewonnen: Der Gutschein für „Amazon“ in Höhe von 50 Euro geht an Marita Brunswig aus Wismar.

Die OZ gratuliert den Gewinnern und bedankt sich herzlich für die kreativen Einsendungen.

Von OZ