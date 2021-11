Schwerin

Die Entscheidung aus dem Bildungsministerium des Landes, für das verbleibende Halbjahr bis Weihnachten keinen Schulsport mehr anzubieten, um die Infektionskurve bei den Kindern so flach wie möglich zu halten, hat auch bei Lesern zu scharfer Kritik geführt.

„Sportangebote müssen ausgebaut werden“

Maren Ahlgrimm sieht die Verhältnismäßigkeit verloren gegangen. „Die Kids sitzen im Klassenraum dicht an dicht, werden getestet und dürfen kein Sport mehr machen?“ Rene Becke schimpft: „Nichts gelernt aus eineinhalb Jahren.“ Lars Bergemann findet: „Diese Entscheidung ist absolut falsch und ungerecht. Sport- und Bewegungsangebote müssen eigentlich auch in Zeiten von Corona ausgebaut und angeboten werden. Die Kinder und Jugendlichen brauchen mehr Bewegung.“

Solveig Davidek fragt: „Hat sie so wenig Vertrauen in ihr Lehrerpersonal, dass dieses keine je nach Schul- und Klassensituation angemessene Lösungen finden kann?“ René Domke hält die Entscheidung, den Schulsport auszusetzen „für eine falsche Entscheidung. Es gibt mildere Eingriffe, wie zum Beispiel auf Individualsport umzusteigen für die Unterrichtsstunden, zum Beispiel Walking oder Radfahren an frischer Luft oder andere kontaktarme Sportarten. Bewegung und Training brauchen die Kinder.“

„Richtige Entscheidung“

Angemerkt sei auch: Es hagelt nicht ausschließlich Kritik. OZ-Leserin Annette Weidemann ist überzeugt: „Die einzig richtige Entscheidung von Frau Oldenburg, solange die Infektionszahlen derart in die Höhe schießen.“

Als „voll daneben“ bezeichnet wiederum Ilona Drews das Vorgehen: „Die Fußballer dürfen spielen und die Kinder dürfen kein Sport machen.“ Ina Müller Kähler plädiert für eine „Übergangsfrist“ bis „Impfstoff für alle zugelassen ist und dann für eine Impfpflicht wie bei Masern. Fertig.“

Von Juliane Lange