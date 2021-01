Rostock

Die Zahl der Neuinfektionen in Pflegeheimen ist seit Beginn der Pandemie hoch. 1060 Bewohner und 506 Mitarbeiter sind derzeit landesweit an Covid-19 erkrankt. OZ-Leser nähern sich dem Umstand, indem sie fragen, woran es liegt, dass die Bewohner nicht besser geschützt werden können.

Fest steht: In Heimen kommen zwei Faktoren zusammen: Erstens gehören die Bewohner zur Risikogruppe, weshalb eine Infektion bei ihnen häufiger schwer verläuft. Zweitens leben sie oft auf engerem Raum zusammen. Mögliche Ansteckungen von außen hätten es da leichter, vermuten viele Leser. Auch wird das Thema Hygiene angesprochen.

Personal als Risikofaktor in Pflegeheimen

Ingo Mueller ist überzeugt: „Die Bewohner können das Virus nicht eingeschleppt haben.“ Schließlich seien sie ja unter sich, und Besucher gebe es wohl auch keine. Mueller vermutet, ein Risikofaktor könne „das Personal der Pflegeheime“ sein, „welche wohl als einzige Kontakt zur Außenwelt haben. Schaut man sich dann auch noch die fehlende Impfbereitschaft vieler Mitarbeiter dort an und vergleicht diese mit der weitaus höheren Impfbereitschaft des Krankenhauspersonals, könnte da ein Zusammenhang bestehen.“

Dana Haagen weiß: „Besucher sind sehr wohl erlaubt. Vielleicht nicht überall, aber mit einem Schnelltest darf man rein.“ Auch Frau Menau betont, dass Kontakte außerhalb der Heime durchaus möglich seien und hier auch Gefahren bestünden. „Wer sagt, dass Bewohner unter sich sind – natürlich dürfen sie die Pflegeeinrichtung verlassen, je nach Verfassung. Und sie werden auch für ein paar Stunden von ihren Angehörigen mitgenommen.“

Klaus Rothemann geht auf die angesprochene Impfbereitschaft ein: „Viele impfwillige Menschen können nicht geimpft werden, weil schon seit Wochen ein akuter Impfstoffmangel besteht, insofern handelt es sich wohl um einen negativen Doppeleffekt, den man nicht allein den Impfunwilligen in die Schuhe schieben kann.“

Ralf Westphal selbst ist in der Pflegebranche tätig: „Meine Kollegen wollen sich impfen lassen, aber keine Behörde kann adäquat Auskunft geben.

Vorschlag: Zwei getrennte Inzidenzzahlen

Mario Kaeß empfiehlt angesichts der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Infektionszahlen in den Heimen folgendes Szenario: „Dann sollte man vielleicht einmal mit zwei verschiedenen Inzidenzzahlen arbeiten, einmal inklusive und einmal exklusive der Covid-19-Infizierten, die in Pflegeheimen leben und arbeiten. Dann würde man einen erheblichen Unterschied feststellen, und die Grundlagen für die (grundrechts-)einschränkenden Maßnahmen, die der Gesamtbevölkerung auferlegt werden, würden immer dünner werden und letztendlich aufzeigen, dass zahlreiche Maßnahmen in keinem angemessenen Verhältnis zu den Grundrechtseinschränkungen mehr stehen.“ Was wäre die Konsequenz, fragt OZ-Leserin Bella Mulda: „Dann sollen also alle zur Normalität zurückkehren dürfen, und die Alten werden abgeschottet und eingesperrt?“

Auch wird die Frage thematisiert, warum die Zahlen in den Heimen so hoch sind, nicht aber in den Schulen und Kitas.

Sandy Rostock könne sich vorstellen: „In Pflegeheimen wird sicher mehr getestet als in Schulen und Kitas.“ Birgit Blume meint: „In den Pflegeheimen sind zurzeit wohl mehr Menschen anwesend als in Kitas und Schulen.“ Christina Hellwig schreibt: „In den Schulen sind kaum Schüler, die Kitas sind etwas mehr besucht. Wie viele infizierte Kinder es wirklich gibt, weiß keiner. Denn die Kontaktgruppen werden nur in Quarantäne geschickt und nur bei Symptomen getestet. Um da reale Zahlen zu haben, müsste man auch mehr bei Kindern und Pädagogen testen.“ Kinder, so Hellwig weiter, würden meistens nicht in der Klinik landen, könnten aber „gute Zwischenüberträger“ sein.

„Den Heimen wird unterdessen oft eine Nichteinhaltung der Hygienevorschriften vorgeworfen. Wenn dann aber auch nicht immer ausreichend Schutzmaterial vorhanden ist, wird es schwierig. Es leiden unter den Maßnahmen nicht nur die Kinder, ich denke da leiden Erwachsene, Alte und Kranke genauso. Wir Erwachsenen müssen uns unter anderem mehr oder weniger mit Existenzängsten quälen. Und auch Erwachsene vereinsamen.“ Hellwig wolle nicht jammern und ermuntert dazu, Probleme anzugehen. Eltern könne ein Angebot von kostenloser Nachhilfe unterbreitet werden. „Nicht immer nur schimpfen, was nicht läuft“, dazu ruft Hellwig auf. „Aber leider sind am Ende immer Einrichtungen, Schulen und Kitas schuld, wenn etwas nicht läuft.“

Von Juliane Lange