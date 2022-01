Schwerin

Der Wirbel um Patrick Dahlemann (SPD) reißt nicht ab. Spätestens mit der Ernennung des Politikers zum Chef der Staatskanzlei nach der Landtagswahl im vergangenen Jahr sieht sich Dahlemann immer wieder mit Kritik aus der Öffentlichkeit und von den politischen Kontrahenten konfrontiert.

Grund ist seine fehlende Ausbildung, dazu das abgebrochene Studium. Bei den Sozialdemokraten begann seine Karriere im Jahr 2014. Neuerlicher Anlass im Streit um die Befähigung Dahlemanns ist eine Anfrage der CDU-Fraktion, die die Landesregierung nur bruchstückhaft beantwortet haben soll. Auch OZ-Leser haben sich zum Fall längst eine Meinung gebildet.

OZ-Leser zu Dahlemann: „Man sollte schon einen Abschluss nachweisen“

Hartmut Quandt sagt: „Mein Problem mit den Politikern ist, dass sie viel zu oft Menschen und keine Vorbilder sind. Anstatt etwas zu bewegen, steht oft das Ich an erster Stelle.“ Markus Baars meint: „Ohne Abschluss Kohle nachgeworfen zu bekommen, ist schon erstaunlich. Ich möchte diesen Job nicht machen. Aber in verantwortungsvoller Position sollte man zumindest nachweisen können, dass man irgendetwas kann, nachgewiesen durch einen anerkannten Abschluss.“

Mirko Grommek zeichnet kein rosiges Bild von der Zukunft: „Wir werden uns wohl zukünftig daran gewöhnen müssen. Unsere Schul- und Ausbildungssituation, die unsoziale Kinderpolitik und der Fachkräftemangel im Allgemeinen werden schon zeitnah dafür sorgen, dass das einzige Einstellungskriterium bald lautet: ‚Ich würd’s machen‘. Quasi learning by doing für Karriere-Willige. Nichts-learning by Nichts-doing ist ja leider schon bei einem Großteil der ‚Ich-werd-lieber-Influencer-Jugend‘ auf dem Vormarsch. Aber hey: ‚Die Rente ist sicher!‘“

„Wie kann man denn ohne jegliche Ausbildung bis dahin kommen?“

Ella Enzian fragt sich: „Ohne Ausbildung, ohne Ahnung vom Fach Chef der Staatskanzlei? Wie ist das möglich? Hier braucht man doch für alles den passenden Abschluss. Außer anscheinend für Leitung und Politik.“ Christian Schubert kritisiert ebenfalls: „Wie kann man denn ohne jegliche Ausbildung bis dahin kommen? Ich darf nicht mal einen Lehrling an die Hand nehmen ohne einen Ausbilderschein.“

Dass die CDU wegen der dürftigen Antwort von der Landesregierung zum Fall Dahlemann vor das Verfassungsgericht ziehen will, um Antworten zu erhalten, findet Ron Eggert „an sich richtig.“ Er fragt zugleich: „Aber warum erst jetzt? Warum nicht bereits vorher, als er Staatssekretär war?“ Bernd Sturzrehm sieht es so: „Es ist wohl heute an der Tagesordnung, dass Politspitzenposten an Personen vergeben werden, die über keinerlei Berufsabschlüsse verfügen. Anscheinend reicht es heute aus, rhetorisch gute Reden halten zu können und kluge Ratschläge zu geben. Leider fehlen aber die Berufserfahrung und der Bezug zum realen Leben. Insofern reiht sich Herr Dahlemann gut in diese Reihe ein und der Bürger stellt staunend entgegen seiner eigenen Erfahrung aus dem Berufsleben fest, dass nur die Connection und das Parteibuch heute in der Politik zählen.“

Jockel Schmidt greift den Gedanken auf: „Berufserfahrung vielleicht, aber was hat das mit Bezug zum realen Leben zu tun? Würde Dahlemann die Staatskanzlei besser leiten, wenn er fünf Jahre in einem Blumenladen gearbeitet hätte, statt Staatssekretär für Vorpommern gewesen zu sein?“ Stefan Edwardson ergänzt in dieser Richtung: „Was haben all die Studierten und Doktoren bis jetzt gebracht, die uns regiert haben? Rein gar nichts haben sie getan, außer sich die Taschen gefüllt zu haben.“

„Warum hackt man jetzt auf diesem Mann rum?“

Annabella Krummenscheid bedient sich weiterer Beispiele aus der Bundespolitik, um ihre These zu stützen: „Wenn Annalena Baerbock (Grüne) den Lebenslauf fälscht, die Berliner Oberbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ihren Doktortitel abgeben musste, dann kann auch jemand ohne Studienabschluss Chef spielen. Qualifikation und Kennerschaft waren auch unter Merkel keine Voraussetzung für gut bezahlte Posten.“ Andrea Neumann treibt die Frage um: „Warum hackt man jetzt auf diesem Mann rum?“ Weil „der Mann den Mund aufmacht und damit unbequem“ ist?

