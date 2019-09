OZ-Leser schwören noch heute auf Qualität von Ostprodukten

Rostock

Vom Miniklappfahrrad bis zum Plattenspieler: Die Zusendungen von Fotos von DDR-Produkten reißt nicht ab. Dutzende OZ-Leser haben sich gemeldet und zeigen ihre Schätze, die sie auch heute noch in Benutzung haben – und das 30 Jahre nach dem Mauerfall.

Dass sich die OZ-Leser um die Schätzchen aus der Deutschen Demokratischen Republik selbst heute noch reißen, beweist Anke Hanusik aus Grimmen. Erst vor Kurzem hat sie im Internet bei einem echten Klassiker zugeschlagen: Zwei Miniklappfahrräder von der Firma Mifa nennt sie nun ihr Eigen. „Diese hat mein Vater generalüberholt. Jetzt sehen sie aus wie neu!“ Für Fototouren ist sie nun ab sofort gemeinsam mit ihrer Tochter mit den Mifa-Rädern unterwegs – zum Beispiel zum Weststrand, wo man nicht mit dem Auto hinkomme.

Aber die Grimmenerin hat schon seit vielen, vielen Jahren einen weiteren Haushaltshelfer bei sich zu Hause: das Bügeleisen ihrer Mutter. „Zwischenzeitlich hatte ich mir mal ein neues mit Dampf gekauft, aber damit kam ich nicht so gut zu Recht. Wenn ich bügel, dann mit dem DDR-Bügeleisen.“

Technik für die Ohren und die Küche

Als ein Techniksammler entpuppt sich Michael Hembus aus Ribnitz-Damgarten. Ein umgebautes Transistorkofferradio, ein Stereoplattenspieler und ein Stereoradio gehören zu seiner Sammlung. „Und alles mit gutem Klang“, schwört der OZ-Leser auf seine DDR-Schätze. Dank Adapter schließt er unter anderem seinen Plattenspieler heute an die moderne Heimkinoanlage an.

Aber vor allem in der Küche verlassen sich die OZ-Leser noch gern auf ihre Ostprodukte. Simone Müller aus Bad Kleinen arbeitet zum Beispiel immer noch mit ihrem Allesschneider der Marke AKA. „Den bekamen wir 1985 zur Verlobung. Er ist immer noch top in Ordnung und täglich als Brotschneider in Gebrauch“, sagt sie.

Wie beliebt Produkte aus der DDR sind, hat der Flohmarkt der Kunsthalle Rostock gezeigt. Hunderte Besucher strömten am vergangenen Wochenende in den Stadtteil Reutershagen, um das ein oder andere Schätzchen aus der Deutschen Demokratischen Republik zu erwerben. Eins wurde dabei deutlich: Ostprodukte sind noch immer beliebt – und viele Geräte funktionieren selbst 30 Jahre nach dem Mauerfall noch einwandfrei.

Etwas außergewöhnlicher ist der Partygrill von Manfred Quade aus Bansin auf Usedom. Vor allem die Qualität überzeugt den OZ-Leser: „Wir haben ihn zu unserer Verlobung im März 1971 geschenkt bekommen. Wir nutzen diesen Grill heute noch tagtäglich, wenn auch nur zum Brötchen aufbacken, er war nie defekt, allerdings haben wir die Aluminiumteile schon mal poliert“.

Qualität seit mehr als 40 Jahren

Qualitativ überzeugt auch die rot-schwarz karierte Wolldecke aus der volkseigenen Textilfabrik in Kirschau in der Oberlausitz von Michael Kern aus Prohn bei Stralsund. „Wir lieben diese Decke aus den 70ern, denn sie ist von hervorragender Qualität und noch ganz einwandfrei. Wir benutzen sie als Liegedecke beim Baden oder zum Zudecken beim Mittagsschläfchen.“

Der absolute Lieblingsgegenstand von Sebastian Zschau aus Zinnowitz auf Usedom ist ein Bieröffner mit Wiederverschlussfunktion vom Hersteller Record. Dieser kann auch das kostbare Gut vor Angreifern, wie Wespen und anderen Insekten, schützen. „Selbst nach einem versehentlichen Umstoßen der Flasche hält der Öffner dicht – und das seit mehr als 40 Jahren“, beschreibt der OZ-Leser. „Mein Vater und ich schwören auf dieses Ding!“ Was er auch noch mitteilt: Im Internet wird dieser Öffner teilweise für bis zu 10 Euro gehandelt und das obwohl sie einst nur 75 Pfennig kosteten.

Von Ann-Christin Schneider