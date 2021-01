Rostock

Viel Aufsehen in den sozialen Netzwerken der OSTSEE-ZEITUNG hat Bianca Orpel am Wochenende erregt. Die Friseurmeisterin aus Zinnowitz hatte angekündigt, ihren Salon am Montag zu öffnen – trotz Lockdown und der gerade erst verschärften Corona-Beschränkungen. Die Nachricht über die geplante Öffnung (die OZ berichtete) löste eine Kontroverse unter unseren Lesern aus.

Gerd Schröder meint: „Sehr mutig, aber man kann die kleinen Läden und Händler verstehen. Der Bund ist einfach nicht ehrlich, Novemberhilfe wird zugesagt, doch bis heute ist nichts passiert. Eine dritte Hilfe wird vollmundig angeboten, wenn die erste noch nicht mal erfolgt ist. Dem Bürger wird sehr viel abverlangt. Alles richtig. Wer möchte schon in einem Intensivbett landen. Aber dann sollte man den Leuten gegenüber auch ehrlich sein, was geht und was nicht.“ Ute Sieg zollt der Friseurmeisterin „Respekt!“ Johanna Starke merkt an: „Was ich erstaunlich finde ist, dass die Zahlen trotz all der Schließungen immer noch so hoch sind. Also liegen die Ansteckungen und Herde doch wirklich im privaten Raum. Ich verstehe wirklich nicht, warum das alles so krass reguliert wird, wo doch jeder selbst für sich verantwortlich ist. Wenn ich Angst habe, bleibe ich zu Hause. Die Impfung wird uns leider wohl nicht retten, da bereits die ersten sich wieder infiziert haben. Ich hoffe das Beste für alle und dass es irgendwann wieder Normalität geben kann.“

Marcel Neumann findet: „ Starke Haltung und viel Kraft. Leider zu weit weg für mich, meine Matte obenrum schreit nach einer Schere und einem Rasierer.“ Claudia Weyres habe Verständnis, sagt sie. „Die Leute sind verzweifelt. Die Geschäftsleute von kleineren Läden oder Restaurants tun mir leid.“

Bei aller Zustimmung hält Holger Oppers fest: „Sie hat etwas zu verlieren, denn sie kann davon ausgehen, dass der Staat dies nicht zulässt und mit der juristischen Keule kommt und ein Exempel statuieren wird. Und wer Strafen nicht bezahlt, kann in Ersatzhaft kommen. Ich kann die Friseurin verstehen, da es meiner Meinung nach auch sinnfrei ist, dass Friseurgeschäfte geschlossen wurden. Denn die Zeit davor haben sie ein Hygienekonzept gehabt, das die Gesundheitsbehörden zufriedengestellt hatte, und plötzlich soll dort eine Gefahr bestehen. Da hat sich der Staat unglaubwürdig gemacht.“ Paul Forster gibt zu bedenken: „Es gibt diesen Lockdown doch nicht ohne Grund. Natürlich ist es nicht schön, weiterhin zu Hause sitzen zu müssen und kein Geld zu verdienen, aber damit schützt ihr euch und andere.“

Thomas Hupka denkt: „Das ist ein öffentlicher Hilferuf. Natürlich weiß die Frau, dass eine Öffnung ihr nicht helfen wird. Aber den Leuten steht das Wasser bis zum Hals. Sie wissen nicht mehr weiter. Es ist die pure Verzweiflung.“

Bianca Orpel hat ihren Laden nicht geöffnet

Der Wolgaster Bürgermeister Stefan Weigler ( CDU), der zeitgleich im Vorstand des Rudervereins ist, will der Friseurmeisterin heute 2000 Euro übergeben und im Gegenzug 80 Gutscheine à 25 Euro entgegennehmen. Sie sollen Verkäuferinnen und Pflegefachkräften zugutekommen.

Finanziert wird die Aktion durch die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Deren Zweck war es, kleinen Unternehmen und Privatpersonen zu helfen, die unter den aktuellen Corona-Maßnahmen besonders leiden.

Cindy Krüger fragt dazu: „Muss uns nicht allen geholfen werden? Wir sitzen alle im gleichen Boot und müssen schauen, wie wir das Beste draus machen.“ OZ-Leserin An Tje notiert: „Bei allem Verständnis für die Situation der Inhaberin – sie hätte auch ohne die jetzt offenbar gefundene Hilfe ihren Laden nicht geöffnet, weil die Folgen für sie und ihr Geschäft in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden Einnahmen gestanden hätten. Ich hoffe natürlich dennoch, dass mögliche Hilfen des Vereins oder aber die zugesagten Hilfen der Regierung nunmehr schnellstmöglich an die Unternehmer ausgezahlt werden.“

Von Juliane Lange