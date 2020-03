Rostock

Bei dem Aufforstungsprojekt der OSTSEE-ZEITUNG „Mein Baum für unsere Zukunft“ sind innerhalb weniger Tage bereits über 14 000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld aus der Spendenaktion werden Bäume in den Forstämtern von Grevesmühlen bis Usedom gepflanzt. „Mit unserem Aufforstungsprojekt leisten wir einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz“, sagt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel.

Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, können einen Beitrag zur Rettung des Waldes in Ihrer Region leisten. Ihre Spende ermöglicht die Pflanzung von Bäumen, die nicht nur wertvolle Rohstoffe wie Holz liefern, sondern auch Heimat sind für zahlreiche Pflanzen und Tiere. Pflanzen Sie Zukunft und reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck.

Mit zwei Euro einen Quadratmeter Wald aufforsten

Der Wald braucht unsere Hilfe und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Egal ob als Einzelperson, Familie oder Firma. Mit nur zwei Euro lässt sich bereits ein Quadratmeter Wald aufforsten, je nach gepflanzter Baumart sind zwischen 6000 und 10 000 Euro nötig, um einen Hektar Wald aufzuforsten.

Für die Waldaufforstungkönnen Sie ab sofort spenden. Kontoinhaber:Landesforstanstalt MV; IBAN: DE 87 1500 0000 0015 0015 30 BIC: MARKDEF1150 Verwendungszweck:„Mein Baum für unsere Zukunft“Alle Spender-Namenwerden veröffentlicht!

Jeder Euro fließt in die Aufforstung von Flächen, die die beteiligten Forstämter in den Kreisen zur Verfügung stellen. Wer zudem mit anpacken möchte, kann bei den Pflanztagen selbst zum Spaten greifen. Die Auftakt-Pflanzaktion findet am Sonnabend, 21. März, im Forstamt Billenhagen bei Rostock statt. Weitere Aktionen sind für den Herbst geplant.

