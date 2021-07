OZ-Leser streiten über Anreize zum Impfen: „Seriös geht anders“

Rostock

Die Impfkampagne lahmt, gleichzeitig nimmt die ansteckendere Virusvariante Delta bei den festgestellten Fällen deutlich zu. Was also tun, um die Impfbereitschaft der Bevölkerung zu erhöhen? Können Impfanreize, kleine Präsente, eine Impflotterie nach amerikanischem Vorbild mehr Tempo bringen? Die OZ-Leser diskutieren die Frage hitzig.

Tom Naumann jedenfalls meint. „Eine Steigerung der Impfmotivation mit kreativen Angeboten ist durchaus notwendig, Geschenke oder Prämien sind aber der falsche Weg. Wenn Leute, die vielleicht schon lange Anspruch auf eine Impfung gehabt hätten, jetzt oder in zwei oder drei Monaten, bis so etwas durch ist, für ihr Zögern belohnt werden, ist das irgendwie ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die sich haben impfen lassen, als sie dran waren und damit trotz eines größeren Risikos, dass bei ihnen bis dahin unbekannte Nebenwirkungen auftreten könnten, ihren Beitrag gegen die Pandemie geleistet und den Piks über sich ergehen lassen haben“, führt Naumann aus.

„Kleine Anreize direkt vor Ort sind sinnvoll“

Rosy Zedler sieht es so: „Kleine Anreize direkt vor Ort halte ich für sinnvoll. Wenn man bedenkt, wie groß der Andrang ist, wenn etwas umsonst angeboten wird, ob man es nun braucht oder nicht, könnte das die Lösung sein.“

Sibylle Weber aber wirft ein: „Entweder sind die Leute so gescheit und lassen sich impfen oder aber sie infizieren sich. Am Ende werden alle schlau. Die einen früher, die anderen später.“

Freibier, Lottomillionen und Baseballtickets in den USA

Mike Habeland kann sich vorstellen, dass finanzielle Anreize helfen: „Mit einem kleinen Obolus erreicht man eventuell Menschen, die sich damit nicht beschäftigen wollen.“

Auch in den USA sollen Anreize der Kampagne wieder Schwung bringen. Der Weg dahin ist typisch amerikanisch: Es gibt Freibier, Lottomillionen und kostenlose Baseballtickets. Rainer Bonenberger wirft die Frage dazu auf: „Und funktioniert es denn in den USA? Die Impfquote lag dort zuletzt bei 58 Prozent für Vollgeimpfte. Außerdem gab es mehr als 34 000 neue Infektionen.“

Lumpi Lump ist der Ansicht, Geschenke und Prämien seien eindeutig der falsche Ansatz. Schließlich solle man „nicht die absichtlich Ungeimpften prämieren“. Weiter schreibt der Leser: „Es gibt ja genügend, die sich immunisieren lassen wollen, denen aber davon abgeraten wird.“ Stattdessen sollten diejenigen prämiert werden, „die auch trotz Bedenken den Schritt gegangen sind.“ Ein Vorschlag: Beispielsweise könne man ihnen „durch einmalig herabgesetzte Sozialabgaben danken. Ist zwar auch nicht 100-prozentig gerecht, erreicht aber die große Mehrheit. Und beim Blick auf den Lohn- oder Gehaltszettel könnte es ein Anreiz auch für Impfunwillige sein.“

„Seriös geht anders“

Marie-Theres Kasten ist erstaunt ob der Überlegungen einer Impflotterie etwa: „Nun kommt, gefühlt jede Woche ein neues Schmankerl, mit dem die Impfung schmackhaft gemacht werden soll, weil die Impfbereitschaft wohl doch nicht so hoch ist. Wer sich impfen lassen will, ist okay. Wer nicht will, auch okay. Aber jetzt schon mit Geschenken zu locken, ist so lächerlich.“

Rolf Müller setzt hinzu: „Das erinnert mich irgendwie an Kaffeefahrten ins Blaue, bei denen wehrlosen Senioren nutzlose Rheumadecken angedreht werden. Seriös geht anders“, so Müller. Und Markus Marquardt schließt mit der Erkenntnis: „Ach Mensch … hätte ich mit der Impfung noch gewartet. Ein Geschenk hätte mich auch gefreut.“

Von Juliane Lange