OZ-Leser streiten über Zeitumstellung: „Sommerzeit ist unnütz, ungesund und teuer“

Rostock

Es war schon wieder soweit: In der Nacht zu Sonntag wurden die Uhren von Winter- auf Sommerzeit umgestellt. Die Zeitumstellung erfolgte erstmals 1980 und eigentlich sollte sie europaweit schon längst abgeschafft sein. EU-Kommission und Parlament stimmten für die Abschaffung. Zudem gab es eine EU-Umfrage, allerdings mit nur geringer Beteiligung. Ein weiterer Knackpunkt: Während Länder wie Portugal, Zypern oder Griechenland gegen die Abschaffung der Zeitumstellung sind, können sich andere nicht einigen, ob danach für sie die Sommerzeit oder die normale Mitteleuropäische Zeit – MEZ – gelten soll.

„Jedes Land soll selbst entscheiden“

Diese Unentschlossenheit bemängelt auch Leserin Ute Taege: „Die Uneinigkeit der EU-Staaten zur Entscheidung, welche Zeit nun beibehalten werden soll, macht das Ergebnis der Befragung der EU-Bürger obsolet. Wie glaub- und ernsthaft ist die Beteiligung wohl damit?“ Martina Kraus spricht sich dafür aus, „jedem Land seine Zeit“ zu ermöglichen. „Das ging vor 1980 doch auch. Aber die Wirtschaft ist leider wichtiger als der Mensch.“

Andrea Comans sagt: „Ich hätte schon lange gerne wieder die alte Mitteleuropäische Zeit (MEZ) das ganze Jahr über. Ich habe mich nie wirklich mit der Sommerzeit angefreundet.“ Uli Gerigk wiederum sieht Vorteile in der Sommerzeit: „Ich persönlich finde es schön, dass es eine Stunde länger hell bleibt. Mir ist aber auch bewusst, dass es Menschen und auch Tiere gibt, für die die Umstellung problematisch ist. Allerdings sollten bitte nicht diejenigen, die mal eben für ein verlängertes Wochenende auf die Kanaren jetten, am lautesten krakeelen.“ Auch Dorothea Paust findet „die Stunde abends länger sehr schön. Komischerweise hat keins unserer Tiere ein Umstellungsproblem, Fütterung und Melkzeiten kann man doch schieben. Unsere gucken nicht auf die Uhr.“

„Die künstlich generierte Sommerzeit hat sich als Flop erwiesen“

Wolfgang Höfle gibt zu bedenken: „Unsere ,Winterzeit‘ ist die Zeit, an die wir jahrzehntelang gewöhnt waren. Die künstlich generierte Sommerzeit hat sich ja schon lange als Flop erwiesen.“ Sandra Hartmann fordert denn ebenso die Abschaffung: „Ich habe damals an der Umfrage der EU teilgenommen und gegen die Zeitumstellung gestimmt: dauerhafte Normalzeit.“ Alfons Hügel gibt zu bedenken: „Das war eine Online-Umfrage mit 80 000 Teilnehmern. Größtenteils frustrierte Deutsche. Sorry, so was ernst nehmen zu wollen, ist albern.“ Das Ergebnis sei daher nicht repräsentativ gewesen, findet auch Sven Lendner. Henning Cuwie zeigt sich frustriert, sieht den Grund für die Nichtumsetzung der Abschaffung in der „Funktionsuntüchtigkeit der EU. Es ist lange erwiesen, dass die Sommerzeit unnütz ist, ungesund, teuer und dass eine deutliche Mehrheit sie nicht will. Aber man kann sich nicht einigen, welche Zeit zukünftig gelten soll.“

„Klares Votum für das Ende der Zeitumstellung?“

Michael Kühnemund fragt sich seit jeher: „Klares Votum für das Ende der Zeitumstellung? Man könnte es auch anders sehen. Bei der Onlinebefragung beteiligten sich in Europa nur 4,6 Millionen Menschen und davon kamen Zweidrittel aus Deutschland. Wenn man bedenkt, dass Deutschland alleine über 80 Millionen Einwohner hat, ist es schon mutig, von einem klaren Votum zu sprechen. Man könnte das Ergebnis auch anders interpretieren. In den anderen EU Ländern ist das Theater mit der Zeitumstellung scheinbar kein Thema, weil es ihnen eventuell egal ist oder weil sie damit kein Problem haben.“ Birgit Kessler hält es so: „Ich liebe das Leben. Egal wie spät es ist.“ Ihr Ratschlag noch: „Positiv bleiben!“

Von Juliane Lange