Aufregung bei den Teilnehmern der OZ-Aktion „Los! Laufen!“: Am Wochenende steht ein besonderer Fitnesstest an. 13 Leser und vier OZ-Redakteure werden bei der 17. Hella-Marathon-Nacht in Rostock antreten. Sie bilden die beiden Staffeln „Team Abo-Turbo“ und „Team Los! Laufen!“. Jeweils acht Läufer teilen sich dabei 13 Etappen einer knapp 42 Kilometer langen Marathon-Strecke auf. Je nach Trainingsstand werden eine bis drei Etappen absolviert.

Oliver Dünow geht aufs Ganze und läuft die Strecke allein. Kein Problem für den 30-Jährigen aus Karow ( Nordwestmecklenburg). Er hat im vergangenen Jahr drei Marathons absolviert. Sein Plan für 2019: „Ich hab das Ziel, dieses Jahr einen Marathon mehr zu laufen als letztes Jahr.“

Große Liebe beim Laufen gefunden

Alexander Mutors ist noch nicht ganz so weit. Der 47-Jährige will im Oktober seinen ersten Marathon laufen und sich damit einen Jugendtraum erfüllen. Der Rostocker Straßenbahnfahrer ist ein echtes Stehaufmännchen. Er läuft gegen Krankheit und persönliche Rückschläge an: „Ich habe durch den Sport Freunde gefunden, Leidensgenossen getroffen und Hilfe erfahren.“

Mit seiner Laufpartnerin Hanka Hinzmann hat er zudem die große Liebe gefunden. Sie haben sich bei einer Laufveranstaltung kennengelernt und trainieren seitdem gemeinsam. „Ohne Hanka hätte ich aufgegeben“, schätzt der Straßenbahnfahrer ein. Zum Glück ist sie ebenfalls am Samstag beim Marathon mit dabei und wird ihm den Staffelstab übergeben. Er selbst hatte sich bereiterklärt, gleich drei Etappen zu übernehmen. Dank ihm können auch weniger fitte Läufer teilnehmen, die sich nur eine Strecke zutrauen.

New-York-Marathon „aus der kalten Küche“

Auch Sabine Schmidt aus Kühlungsborn kann spannende Geschichten rund um den Sport erzählen. Dabei hat die 68-Jährige erst mit 44 Jahren mit dem Training begonnen und das auch noch unter ganz außergewöhnlichen Bedingungen: Die Lehrerin hatte 1995 eine Reise zum New-York-Marathon gewonnen. Die wollte sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen und so nahm sie ohne große Vorbereitung am Lauf teil. Sie hielt durch und benötigte knapp fünf Stunden: „Das hätte ich mal vorher wissen sollen, dass ich ein Läufer-Gen habe.“

Schon ein Jahr später folgte der Berlin-Marathon mit etwas über vier Stunden. Inzwischen waren es 13 Läufe auf dieser Distanz. Ihre Bestzeit hat sie täglich vor Augen: „3 Stunden und 57 Minuten, das ist mein Autokennzeichen.“

Zurzeit muss Sabine Schmidt etwas kürzertreten. Im Januar 2018 hatte sie sich den Fuß gebrochen und musste ein Jahr pausieren. „Die OZ-Aktion kam da sehr gelegen. Ich wollte sowieso wieder beginnen und habe dadurch noch nette Trainingspartnerinnen kennengelernt.“ Anfangs ging sie walken zusammen mit den Kühlungsborner Teilnehmerinnen Dörte Stein und Anja Strothmann. Schließlich fand sie in Christina Feil aus Wittenbeck eine Laufpartnerin. So frei wie vor der Verletzung fühlt sich die Läuferin nun nicht mehr: „Die Angst läuft jetzt immer mit“, sagt Schmidt. Doch in zwei Jahren, dann ist sie 70 Jahre alt, möchte sie zusammen mit Christina Feil wieder einen Marathon absolvieren. „Man muss ja Ziele haben, nicht wahr?“

Die Aktion Aller Anfang ist schwer, dranbleiben sogar noch mehr. Im Januar hatte die OZ Leser aufgerufen, sich an der Aktion „Los! Laufen!“ zu beteiligen. Ziel ist es, im Laufe eines Jahres fit zu werden, um am 19. Oktober gemeinsam als OZ-Team zum Rügenbrückenlauf anzutreten. Die Teilnehmer trainieren allein oder verabreden sich in WhatsApp-Gruppen zu Lauftreffs. Hin und wieder berichten die Läufer über ihre Erfahrungen, Schwierigkeiten und Erfolge.

