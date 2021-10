OZ-Leser über 2G-Modell in MV: „Entspannt für alle Beteiligten“

Rostock/Schwerin

Der Beschluss aus Schwerin, nach dem Veranstalter im Land künftig Ungeimpfte nach dem 2G-Modell ausschließen können, hat eine Debatte unter Lesern ausgelöst. OZ-Leserin Marion Hillebrand etwa zeigt sich erbost ob der neuen Regelung, die bereits seit einigen Wochen auch in anderen Bundesländern zur Anwendung kommt.

Sie schreibt: „Herzlich Willkommen im Tollhaus Deutschland. MV immer mit dabei. Druck erzeugt Gegendruck“, glaubt Hillebrand, woraufhin Falk Meinhardt kontert: „Na ja, oder bringt entspannte Veranstaltungen für alle Besucher und Beteiligten. Wer in so manches Ausland möchte, nimmt ja auch gern Impfungen in Kauf – ohne zu murren oder zu meckern.“

Sven Röger ergänzt hier: „Sehr schön, dann können Veranstalter selbst entscheiden, ob sie lieber mit weniger Gästen und härteren Auflagen eine Veranstaltung durchführen möchten oder halt nur für Geimpfte und Genesene mit mehr Gästen und weniger Auflagen.“

„Zack mit Anlauf durch die Hintertür zum Impfzwang“

Astrid Hanisch glaubt, dass dieser Regel nur die großen Veranstalter nachgehen. „Die kleinen haben andere Wege gefunden. Aber ja, jeder kann das für sich entscheiden. Aber wenn ein Nichtgeimpfter nun nicht am Konzert teilnehmen kann, sollte er wenigstens sein Ticket problemlos zurückgeben können“, fordert Hanisch und schiebt noch hinterher: „Aber in der Bahn muss man auch als Geimpfter Maske tragen, weil die Abstände nicht eingehalten werden können, alles nicht mehr nachvollziehbar.“

Auch Remo Rönnpagel schimpft, sieht es so: „Zack mit Anlauf durch die Hintertür zum Impfzwang. Warum kann unsere politische Obrigkeit nicht einfach mal ehrlich sein und eine klare Ansage machen? Die Wahlen sind doch durch.“ Inis Klatt hat diese Haltung zum Thema: „Wie schlimm! Und dann wundern wir uns, dass die Menschen AfD wählen.“

Die Veranstalter können selbst entscheiden

Simone Blume aber hält fest: „Gerade die Veranstaltungsbranche hat sehr gelitten. Von daher finde ich es super, wenn sie jetzt selbst entscheiden kann, ob man eine 2G-Veranstaltung mit mehr Publikum oder eine 3G-Veranstaltung mit weniger Publikum machen kann.“

Christian Hartmann setzt hinzu: „Es ist ja oft keine eigene Entscheidung. Viele Formate kann man in 3G schlicht nicht finanzieren. So wird es ein Muss für den Veranstalter. Und ja, die Branche benötigt dringend die richtigen Zahlen, die nur unter den 2G-Bedingungen zustande kommen können.“

Sabrina Elsner sagt noch: „Übertragen kann es jeder, geimpft oder nicht. Benachteiligt sind dann die Ungeimpften, weil die Wahrscheinlichkeit auf einen schweren Verlauf hier höher ist. Fazit: Impfungen an sich sind sinnvoll, aber entscheiden sollte es in jedem Fall jeder für sich selbst und nicht die Politik. Corona wird sich ständig verändern, ähnlich wie Influenza. Hier geht es also nicht um die Ausrottung einer Erkrankung, sondern um die Vermeidung schwerer Verläufe.“

