OZ-Leser über Ausgangssperren in MV: „Sinnlose Regel der Politik“

Rostock

Der größte Streitpunkt auf dem Weg hin zu einer bundesweit einheitlichen Notbremse ist die Ausgangssperre. Auch unter Lesern ist die Maßnahme hochumstritten. Eine landesweite Ausgangssperre gibt es in MV zwar nicht, doch gelten bereits Ausgangsbeschränkungen in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Corona-Inzidenz von über 100.

So dürfen die Menschen in den jeweiligen Regionen ihre Wohnung oder das Haus in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr ohne triftigen Grund nicht mehr verlassen. Aktuell gilt dies in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Greifswald, in Teilen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, in Teilen des Landkreises Rostocks und in der Stadt Schwerin.

„Was ist denn so schlimm, nach 21 Uhr zu Hause zu bleiben?“

Für Gabriele Pufal erschließe sich nicht, „was denn so schlimm ist, nach 21 Uhr zu Hause zu bleiben“, fragt sie. Und weiter: „Wer abends einen Spaziergang machen oder joggen gehen möchte, kann das auch eine Stunde früher machen. Wenn das Zu-Hause-Bleiben auch vielleicht nur minimal hilft, die Verbreitung des Virus einzudämmen, ist das Grund genug für eine Ausgangssperre in der Nacht. Aber offenbar gibt es noch genügend Menschen, die aus Prinzip erst mal gegen alles sind und austesten müssen, wie weit man gehen kann“, so Pufal.

Richard Fimmel hält fest: „Es gibt auch Menschen im Schichtdienst, die zum Beispiel bis 20 Uhr arbeiten müssen (Krankenhaus, Supermarkt, Tankstelle). Denen wird die Möglichkeit genommen, nach der Arbeit sich noch ein wenig zu bewegen.“

„So gut wie keine Ansteckungen an der frischen Luft“

Michael Hensel setzt noch hinzu: „Jetzt haben wir das Virus aber verwirrt, wenn keiner mehr auf den Straßen ist. Es gibt ja auch so viele Gründe, warum man abends beispielsweise in Bad Doberan rumlaufen kann. Wie gut, dass sich jetzt noch mehr drinnen getroffen wird. Die Politik sollte mehr auf Virologen hören, wo man sich anstecken kann und keine sinnlosen Regeln aufstellen.“

Auch Peter Schrader bringt weitere Argumente vor, die gegen eine solche Maßnahme sprechen. „Die Aerosolforscher haben festgestellt, dass an der frischen Luft so gut wie keine Ansteckungen stattfinden. Die Ansteckungen finden hauptsächlich in geschlossenen Räumen statt. Die Aerosolforscher werden ignoriert“, moniert Schrader.

„Juristisch auf ganz dünnem Eis“

Zu kurz gedacht, kontert Rolf-Peter Krull. „Es geht bei der Ausgangssperre nicht darum Infektionen im Freien zu verhindern. Es geht darum, Mobilität und Treffen in privaten Bereichen einzudämmen“, woraufhin Alexander Müller die Frage aufwirft: „Also hat diese schwere Grundrechtseinschränkung einfach das Ziel, bisherige Verbote besser überprüfen zu können? Dann fehlt da meiner Meinung nach schon das legitime Ziel.“

Maya Gresz meint zu diesem Punkt: „Juristisch bewegt man sich mit der Ausgangssperre auf ganz dünnem Eis. Man kann auch nicht jedes Grundrecht mit dem Argument einschränken: Hilft vielleicht gegen Corona.“

„Jeder ist in dieser Pandemie auch selbst verantwortlich“

Christin Karsch sagt: „Die Ausgangssperre ist mir so was von egal. Ich will lieber mal was unternehmen können. Schwimmen, bowlen, Kino, Restaurant, Tanzen – leben und nicht überleben.“

Felix Mauck appelliert an die Solidarität aller. „Ich finde es unfassbar traurig und es macht mich wütend, dass wegen des Egoismus einiger Leute Menschen im Krankenhaus liegen und andere um Jobs bangen. Wenn die Inzidenz wieder unter dem Wert von 50 liegt, sage ich auch nichts mehr. Und wenn denn das Impfen vorangeht, haben wir es auch irgendwann geschafft. Aber jeder ist auch selbst dafür verantwortlich und muss es verstehen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kristian Schramm verstehe die Diskussion nicht, sagt er. „Kneipen, Restaurants, Kinos zu, Sport im Verein verboten, Treffen mit Freunden verboten. Also was macht man bitte um 21 Uhr noch draußen?“

Und Stefan Schlachter gibt zu bedenken: „Wer vollständig geimpft ist, stellt laut Robert-Koch-Institut kein Risiko für die Verbreitung des Virus mehr dar. Wer also diese Menschen einer Ausgangssperre unterwirft, untergräbt die Impfmoral und handelt gegen das Grundgesetz.“

Von Juliane Lange