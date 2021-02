OZ-Leser über Corona-Ansteckungen: „Privat macht eh jeder, was er will“

Rostock

Bei den meisten Corona-Fällen in Deutschland ist laut Robert Koch-Institut (RKI) nach wie vor nicht klar, wo Menschen sich angesteckt haben. Infektionen in Bussen oder Bahnen und beim Einkaufen zum Beispiel sind möglich – aber in der Regel nicht oder nur schwer nachvollziehbar.

Gesundheitsämter haben sich bei der Nachverfolgung in den zurückliegenden Monaten daher auf sogenannte Cluster, also auf Ausbrüche in Gruppen, in denen eine Person mehrere angesteckt hat, konzentriert. Ein relativ hoher Teil dieser Cluster-Fälle hat in privaten Haushalten seinen Ursprung.

An diesem Punkt nimmt die Debatte unter Lesern an Fahrt auf. Viele fragen sich auf Basis dieser Erkenntnisse, ob es dann gut sei, alles zu schließen. Schließlich verlagere sich dann vieles ins Private.

Jana Meyer wundert es jedenfalls nicht. ‍️„Wenn nicht alles, was soziales Miteinander fördert, geschlossen wäre, würden sich die Menschen weniger privat treffen, sondern wieder mehr in der Öffentlichkeit, wo es mehr Schutzkonzepte gibt als in den privaten Räumen. Ich meine vor allem das Stadttreiben: Shoppen, Restaurantbesuche mit Freunden, Zoo oder Museum mit dem Mann und Kindern oder mit Freunden zum Beispiel, alles in einem geschützten Rahmen. So kommen wir wieder sozial in Kontakt und müssen es eben nicht privat machen.“ Meyer fordert „einen vernünftigen Plan“. Denn: So könne es doch nicht weitergehen.

Karsten Luther setzt hinzu: „Na, dann können wir ja alles wieder aufmachen. Privat macht eh jeder, was er will.“

Eva Stone merkt kritisch an: „Erst waren es Bus und Bahn, dann die Kindergärten, dann doch eher das Büro und jetzt die privaten Treffen. Jetzt haben wir das Problem endlich gefunden.“ Weiter wirft Stone die Frage auf, was eigentlich gemacht werde, wenn das Land pleite sei. „Das Virus gibt es dann immer noch, aber wir sind pleite, hoch verschuldet, arbeitslos.“

Ansteckungsgefahr lauert in den eigenen vier Wänden

Angelika Seidel fragt sich, wo die Zahlen herkommen. „Wir treffen schon seit Monaten nicht einen von unseren Freunden und Bekannten und von diesen wissen wir auch, dass sie dies nicht tun. Also, was ist hier los?“ Andrea Wischnewski halte sich ebenfalls zurück, was private Verabredungen angeht. „Ich treffe keinen, nur beim Einkaufen kann ich den Leuten nicht aus dem Weg gehen.“

Manuela Thiemicke ist verärgert: „Langsam, aber sicher wird es nicht mehr schön mit ihren ewigen Corona-Zahlen. Raus dürfen wir nicht, feiern dürfen wir nicht, Familie ist tabu. Was kommt als Nächstes? Aber mit Bus und Bahn fahren, das ist super und auf Arbeit mit vielen Kollegen zusammen sein, das ist toll.“

Dass die Corona-Zahlen in MV trotz der erheblichen Einschränkungen im Privaten wie mit Blick auf das öffentliche Leben nicht zurückgehen, sondern teilweise steigen oder aber stagnieren, diskutieren Leser zudem. Marcus Nowak vermutet an dieser Stelle: „Es wird die Mutation sein, die im Umlauf ist. Trotzdem muss es langsam Öffnungen geben, sonst sieht es schwarz aus.“

Auch Christian Baumgart glaubt: „Da ist dann für viele Gastronomen und Einzelhändler Schicht im Schacht. Zum Glück darf ich meine Eltern in Rostock besuchen. Hier in Hamburg geht es ganz langsam aufwärts. Mir tun diese Gewerbe sehr leid.“

Nicole Tesche glaubt: „Man muss langsam mal lernen, mit dem Virus zu leben. Man kann doch nicht für immer alles zu lassen. Das Virus wird nie weggehen.“ Sven Borkenhagen meint: „Na, da bietet es sich doch an, den Lockdown bis Ende März zu verlängern. Und damit nicht genug. Es geht dann weiter bis Ende Juni.“ René Wegner prognostiziert: „Dann werden wir wohl dieses Jahr keine Läden, Hotels, Restaurants et cetera öffnen können. Der Mensch wird langsam müde und das Verständnis fehlt langsam.“

Sophie Wohlgemuth richtet ihren Schwerpunkt auf die Öffnung von Schulen: „Dann verstehe ich die Regierung nicht, dass die Schulen von Klasse eins bis sechs wieder öffnen dürfen. Es sind ja schon wieder Schuleinrichtungen und Kindergärten betroffen. Ich lasse die Kids bis nach den Osterferien zu Hause.“

Von Juliane Lange